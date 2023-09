Pechvogel Osimhen: Napoli spielt wieder nur Remis

Es war ein gebrauchter Tag für Napolis Top-Torjäger Victor Osimhen. Der Nigerianer scheiterte in Bologna am Pfosten und verschoss obendrein einen Elfmeter. Der italienische Meister tritt auf der Stelle.

Fünf Punkte hat die SSC Neapel in der noch jungen Spielzeit der Serie A bereits liegengelassen. Auf der Suche nach seiner Form aus der Vorsaison gastierte der italienische Meister am Sonntagabend in Bologna.

Osimhens Alu-Pech hält an

Bei einem 2:1-Sieg in Braga hatte Napoli in der Champions League zuletzt etwas Selbstvertrauen getankt. Wenngleich Top-Torjäger Osimshen beim Auftakt in der Königsklasse gleich zweimal am Aluminium gescheitert war. Und im Stadio Renato Dall'Ara sollte sich diese Pechsträhne zunächst fortsetzen. Nach nur fünf Minuten setzte der Nigerianer und frühere Wolfsburger den Ball an den linken Pfosten.

Seine Mannschaft blieb aber am Drücker. Vieles ging bei den Azzuri über die linke Offensivseite. Immer wieder fungierte Kvaratskhelia als Zielspieler für Steckpässe. Seine Flanken fanden jedoch nur selten einen Abnehmer. Mit zunehmender Dauer wurde das Team von Rudi Garcia dann aber harmloser, nur selten kamen Lücken auf gegen das Bollwerk von Bologna. Lediglich Politano wurde kurz vor der Pause noch einmal per Distanzschuss gefährlich (44.).

Napoli bekommt einen Handelfmeter - Osimhen verschießt

Bis zum Seitenwechsel hatten die Rossoblu nicht einen Torschuss verzeichnet. Dann kam die Mannschaft von Thiago Motta aber frischer und akribischer aus der Kabine. Die ersten Minuten nach der Pause gehörte Bologna, insbesondere Ndoye wirbelte über die rechte Seite und holte zwei Gelbe Karten (Lobotka, 49. / Kvaratskhelia, 53.) heraus, richtig gefährlich wurde es aber nicht.

Das Spiel flachte in der Folge immer weiter ab. Auch weil die Offensivbemühungen Napolis nachließen. Zahlreiche Unterbrechungen in einem zunehmend hitzigen Serie-A-Duell taten ihr Übriges. Erst ein Handspiel des eingewechselten AC-Verteidigers Calafiori im eigenen Strafraum sorgte für Aufsehen und einen Elfmeterpfiff aus dem Nichts. Osimhen trat an, setzte den Ball aber deutlich am Tor vorbei (73.).

Auf der Gegenseite vergab Zirkzee wenig später die beste und letztlich auch einzige Gelegenheit der Gastgeber (75.). Weil auch der bei Napoli eingewechselte Politano der Partie seinen Stempel nicht mehr aufzudrücken vermochte, blieb es beim 0:0. Aus Sicht des Meisters ist es das zweite Remis in Folge in der Serie A.

Die Azzuri bleiben, zumindest was den Spielrhythmus betrifft, im Champions-League-Modus. Bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es für Napoli weiter mit dem Heimspiel gegen Udinese. Bologna gastiert am Donnerstag (18.30 Uhr) in Monza.