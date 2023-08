Bogicevic fährt zum Einstand Achterbahn

Donny Bogicevic hat in seinem ersten Drittliga-Spiel eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Das Positive überwog bei diesem wilden Ritt eindeutig.

Nach seinem Profidebüt für den FC Viktoria Köln kam Donny Bogicevic aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Der Neuzugang vom Regionalligisten TSV Steinbach Haiger war der Mann des Tages (kicker-Note 2) an diesem verregneten Samstag und maßgeblich daran beteiligt, dass sein Team die Partie gegen den SC Verl noch gedreht hatte. Dabei hatte der erst 21 Jahre junge Mittelfeldspieler persönlich eine wilde Achterbahnfahrt erlebt.

Erst dilettantisch, dann feiner Schlenzer und Assist

Zunächst hatte er sich in einem Zweikampf gegen Verls Marcel Benger ziemlich dilettantisch angestellt und das Gegentor nach einer halben Stunde mit eingeleitet. Spätestens nach knapp einer Stunde drehte der Techniker aber auf, düpierte vor seinem Treffer zum 2:1 gleich drei SC-Verteidiger und schlenzte die Kugel von der Strafraumkante ins linke Eck - ein Traumtor, das dem Deutsch-Kroaten in jenem Moment gelungen war.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, gleich in meinem ersten Spiel ein solches Tor zu schießen", jubelte Kölns Neuer anschließend, sparte aber auch nicht mit Lob für seine Mitspieler: "Ich bin hier super aufgenommen worden, der Zusammenhalt ist riesig. Wir haben noch einiges vor." Anschließend hatte er den dritten Kölner Treffer durch Patrick Koronkiewicz noch mustergültig vorbereitet; kurz vor Schluss durfte sich Kölns Neuverpflichtung unter tosendem Applaus vom Publikum verabschieden.

Janßen verteilt Kompliment - Notstand im Angriff

Erstmals seit ihrer Drittliga-Zugehörigkeit gewann die Viktoria also ihr Auftaktspiel. Doch nicht nur deshalb war Olaf Janßen glücklich: "Kompliment an meine Mannschaft", bemerkte der Trainer anschließend. "Wir haben alles reingeworfen und das Spiel gedreht. Das war top."

Angesichts der ersten drei Punkte in dieser Saison geriet die Stürmer-Problematik schon beinahe in den Hintergrund: Aktuell sind mit André Becker, Valdrin Mustafa und Seokju Hong sämtliche Angreifer verletzt, dafür rückte David Philipp in die Spitze, machte seine Sache gut und erzielte gar das Tor zum Ausgleich. Und: Mit der Treffsicherheit des Mittelfeldspielers Bogicevic wird der Engpass im Angriff vor dem Pokalduell mit Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eher zum Nebenaspekt.