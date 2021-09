Boeder schließt sich Saarbrücken an

Der 1. FC Saarbrücken hat sich in der Defensive mit Lukas Boeder verstärkt. Der 24-Jährige spielte in der vergangenen Saison noch für Ligarivale Halle.

Der zuletzt vereinslose Lukas Boeder erhält an der Saar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit einer Verlängerungsoption, wie der aktuelle Drittliga-Sechste am Dienstag mitteilte. "Wir haben aktuell aufgrund von Verletzungen und Sperren strategischen Handlungsbedarf", sagte Sportdirektor Jürgen Luginger. "Wir sind froh, dass wir mit Lukas einen zweitligaerfahrenen Spieler verpflichten konnten. Er kann sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger spielen."

Boeder gehörte zuletzt dem Halleschen FC ebenfalls in der 3. Liga an und spielte einst in der Jugend des FC Schalke 04 und von Bayer Leverkusen, danach für den SC Paderborn und den MSV Duisburg. Er tritt seinen Dienst in Saarbrücken mit der Erfahrung von 112 Drittliga-Einsätzen an, sieben Partien bestritt Boeder in der 2. Liga.