Bodog über Reese: "Er wird den Unterschied ausmachen"

Im ausverkauften Olympiastadion und mit Edel-Joker Fabian Reese will Hertha BSC am Mittwochabend gegen den 1. FC Kaiserslautern die Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal weiterschreiben - und den Eindruck aus dem Wiesbaden-Spiel (1:3) korrigieren.

Zügig abhaken wollten die Profis die missglückte Dienstreise nach Wiesbaden, aber um eine kritische Aufarbeitung ihres defensiv allzu sorglosen Vortrags kamen sie natürlich nicht herum. "Das Fehlverhalten bei den Gegentoren war nicht okay", sagte Co-Trainer Tamas Bodog, der in der Pressekonferenz am Montag den grippekranken Chefcoach Pal Dardai vertrat. "Wir haben nicht gedacht, dass es so kindisch wird. Teilweise waren wir in Überzahl, und keiner hat gepresst, sondern wir haben im Raum verteidigt. Vor dem zweiten Gegentor waren wir in Überzahl, und keiner hatte den Mut, ein taktisches Foul zu machen. Darüber haben wir am Sonntag gesprochen, das haben wir aufgearbeitet. Die Jungs wissen selbst, was wir besser machen müssen."

Bodogs Prognose klang unmissverständlich: "Diese Fehler müssen wir abstellen. Sie werden das hinkriegen. Sie wollen es gegen Kaiserslautern gutmachen, und sie werden es besser machen." Dass es bereits am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) weitergeht, begrüßte Bodog: "Es ist immer besser, wenn du nur wenige Tage zwischen zwei Spielen hast und schnell die Möglichkeit, es besser zu machen."

Es gibt nur ein Ziel für dieses Spiel: dass wir weiterkommen. Co-Trainer Tamas Bodog

Im bisher wichtigsten Saisonspiel will der Hauptstadtklub, der letztmals 2016 im DFB-Pokal-Halbfinale stand, die in Jena (5:0), gegen Mainz (3:0) und den Hamburger SV (5:3 im Elfmeterschießen, 3:3 nach Verlängerung) begonnene Erfolgsgeschichte im diesjährigen Cup-Wettbewerb weiterschreiben.

Es sei "ein wichtiges Spiel in einem besonderen, schönen Rahmen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber am Montag. "Es ist eine große Vorfreude da, dieses gewisse Kribbeln, diese Spannung. Volles Stadion, Flutlicht-Spiel - und wir haben die Chance, unter die letzten Vier zu kommen. Die wollen wir nutzen." Bodog sagte: "Es gibt nur ein Ziel für dieses Spiel: dass wir weiterkommen. Das kriegen wir mit den Fans zusammen hin."

Reese? "Man sieht seine Vorfreude und wie er die Jungs pusht"

Dardai soll bereits am Dienstag beim Abschlusstraining wieder auf dem Platz stehen und am Mittwoch auf der Bank sitzen. "Er kommt, ihr müsst keine Angst haben", sagte Bodog lächelnd. Schlüsselspieler Fabian Reese, der wegen einer Coronavirus-Infektion und schlechter Blutwerte seit Mitte Dezember gefehlt hatte, steht nach mehreren Trainingstagen wie erwartet vor der Rückkehr in den Kader. "Über Fabi kann man nur positiv reden. Er ist ein superwichtiger Spieler für diese Mannschaft", erklärte Bodog. "Das ist sehr schön, dass er wieder dabei ist. Man sieht seine Vorfreude und wie er die Jungs pusht. Er ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent, aber er wird am Mittwoch definitiv dabei sein, der Mannschaft Hilfe geben und am Ende den Unterschied ausmachen. Wenn er nur fünf Minuten spielen kann, dann fünf Minuten, wenn eine halbe Stunde, dann eine halbe Stunde."

Hertha war in den drei Zweitliga-Spielen ohne Reese sieglos geblieben (Osnabrück 0:0/H, Düsseldorf 2:2/H, Wiesbaden 1:3/A). Jetzt kehrt der Linksaußen punktgenau zum ersten Highlight des Jahres 2024 zurück. Was ein Weiterkommen ins Halbfinale bedeuten würde? "Dass der Traum weiterlebt", sagte Weber. Und mit Reese, der dieser in Wiesbaden streckenweise lethargisch wirkenden Mannschaft ein deutliches Upgrade in puncto Temperament und Torgefährlichkeit verschafft, wächst in Berlin die Zuversicht, dass der Traum vom Finale im eigenen Stadion auch nach dem Mittwochabend weiterlebt.