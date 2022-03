"Bodenlos, lethargisch" - Havelses Abstieg rückt immer näher

Für Schlusslicht Havelse schaut es nach dem 1:3 im selbsterklärten Endspiel gegen Verl extrem schlecht aus.

Ernüchterung in Garbsen: Durch die 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen Verl dürften wohl nur noch die kühnsten Optimisten an den Klassenerhalt glauben. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt acht Punkte (Türkgücüs Neun-Punkte-Abzug noch nicht berücksichtigt). Das sind die nackten Zahlen. Der Auftritt gegen die Ostwestfalen war auch nicht drittligareif. Die Havelser waren den Verlern, die nun wieder vom Klassenerhalt träumen dürfen, in allen Belangen unterlegen.

Insbesondere in der ersten Halbzeit lieferte das Schlusslicht eine ganz schlechte Leistung ab. "Die erste halbe Stunde war bodenlos, lethargisch, von den Zweikämpfen und der Stimmung her. Da habe ich die Mannschaft nicht erkannt", zitiert die "Neue Presse" Niklas Tasky, der nach 26 Minuten für Nils Piwernetz ins Spiel kam. In der Kabine habe es richtig gekracht, berichtete der Innenverteidiger: "So kann man sich einfach nicht verkaufen im Abstiegskampf."

Das sah auch Trainer Rüdiger Ziehl so, der nach dem Abpfiff wie versteinert in der Coachingzone stand. "Es wird nicht leichter, das ist klar", sagte er bei "MagentaSport". "Die Tabelle sieht einfach schlecht aus, da muss man nicht drumherum reden." Die Hoffnung besteht eigentlich nur noch in einem Punkt: "Jetzt ist es fast wieder so, dass wir befreit aufspielen können. Jetzt rechnet keiner mehr mit uns", meinte Ziehl.

cfl