Krauß gleicht mit dem Schlusspfiff aus: Bochum und Mainz warten weiter

Der VfL Bochum und der 1. FSV Mainz 05 warten weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg. Beim dramatischen 2:2 im Kellerduell am Freitagabend rettete Krauß den Rheinhessen in letzter Sekunde einen Punkt.

Mit einem echten Kellerduell - Letzter gegen Vorletzter, die einzigen noch sieglosen Teams standen sich gegenüber - startete die Bundesliga am Freitagabend in den neunten Spieltag. Bochums Coach Thomas Letsch wollte nach dem 1:2 in Freiburg einen aktiveren Ansatz mit seinem Team verfolgen und veränderte seine Startformation auf zwei Positionen. Förster und Broschinski begannen in der Offensive für Antwi-Adjei und Paciencia (beide Bank).

Gäste-Trainer Bo Svensson unterlag mit seinen Mainzern trotz guter Leistung mit 1:3 gegen den FC Bayern, im Vergleich dazu tauschte der Däne wie sein Gegenüber zweimal: Leitsch ersetzte Fernandes in der Dreierkette, im Angriff startete Onisiwo für Lee. Das Duo nahm stattdessen auf der Bank Platz.

Zentner verhindert den frühen Rückstand

Angetrieben vom eigenen Anhang legten die Bochumer couragiert los, liefen die Mainzer hoch an und suchten im Ballbesitz immer wieder schnell und direkt den Weg nach vorne. Einzig Zentner verhinderte die frühe Führung: Einen Abschluss von Bernardo aus acht Metern lenkte der Mainz-Schlussmann reaktionsstark um den Pfosten (2.).

Mit hohem Pressing ließen die Bochumer das Schlusslicht nicht zur Entfaltung kommen, Ungenauigkeiten und Fehlpässe im Aufbau prägten jedoch das Bild auf beiden Seiten. Bernardo grätschte Gruda im Sechzehner - etwas unkonventionell, aber noch rechtzeig - den Ball vom Fuß (9.).

Nach VAR-Eingriff: Stöger bleibt eiskalt

Mehr als Halbchancen sprangen so bis Mitte der ersten Halbzeit nicht heraus, ehe sich Video-Assistent Felix Brych nach einem Zweikampf zwischen da Costa und Schlotterbeck im Mainzer Strafraum meldete (19.). Nach Ansicht der Bilder, da Costa hatte den Innenverteidiger am Fuß getroffen, zeigte Schiedsrichter Patrick Ittrich auf den Punkt, Stöger verwandelte eiskalt rechts unten (21.).

Mit der Führung im Rücken blieb der VfL das überlegene Team. Einzig Ordets, der angelaufen von Onisiwo und Ajorque beinahe zu lange den Ball hielt (28.), brachte die ansonsten blassen Mainzer unfreiwillig um ein Haar zurück (28.). Der Bochumer musste wenig später verletzt runter (34.), Mainz wechselte ebenfalls doppelt und stellte auf eine Viererkette um - an der ungefährdeten, verdienten Bochumer Halbzeitführung änderte das aber nichts.

Schlotterbeck macht sein Eigentor wieder gut

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren beinahe den perfekten Re-Start, Bundesliga-Startelf-Debütant Broschinski stand vor seinem Treffer jedoch knapp mit dem Knie im Abseits (47.). Peu à peu arbeiteten sich die Mainzer in die Partie - und kamen mit einer Portion Glück zum Ausgleich. Cacis Schuss von der linken Seite wurde mehrmals abgefälscht, und sprang letztlich von Schlotterbecks Bein aus wenigen Metern über die Linie (59.).

Bochum brauchte einige Minuten, um sich von dem Rückschlag zu erholen, Letsch brachte mit Paciencia und Hofmann zwei frische Stürmer, Letzterem gelang beinahe der optimale Einstand. Nach einer eleganten Drehung scheiterte der Stürmer aber am stark reagierenden Zentner (69.). Die Partie wurde offener, Barkok scheiterte nach einer Einzelaktion an Riemann (76.), auf der Gegenseite arbeitete Bochum am zweiten Treffer. Den besorgte schließlich Schlotterbeck, der sein Eigentor wiedergutmachte und per Kopf nach einer Stöger-Ecke auf 2:1 stellte (82.).

Krauß hat das letzte Wort

Der VfL schien die Partie endgültig auf seine Seite gezogen zu haben, angepeitscht vom euphorischen Heimpublikum warfen sich die Hausherren in jeden Zweikampf. Die Gäste kamen kaum gefährlich vor das Tor - bis zur letzten Sekunde: Einen Freistoß aus dem Halbfeld bekamen die Bochumer nicht richtig geklärt, aus 17 Metern traf Krauß - seinen Schuss fälschte der eingewechselte Daschner noch entscheidend ab - noch zum 2:2 für die Gäste (90.+6).

Für den VfL Bochum geht es nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal erst am nächsten Freitag (20.30 Uhr) weiter, die Westfalen eröffnen in Darmstadt den 10. Spieltag. Mainz 05 ist hingegen bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen Absteiger Hertha BSC gefordert, in der Liga wartet am Samstag (15.30 Uhr) das Heimspiel gegen RB Leipzig.