Bilbao zerlegt Bochum innerhalb von fünf Minuten

Beim vorletzten Test verliert der VfL Bochum gegen Athletic Bilbao in Gütersloh mit 1:4. Das Team von Trainer Thomas Reis steht lange gut, zerfällt am Ende aber innerhalb von fünf Minuten.

In anderthalb Wochen steht für den VfL Bochum das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin an. Im vorletzten Probelauf am Donnerstagabend gegen Athletic Bilbao bot Trainer Thomas Reis neben diversen Akteuren mit Stammspieler-Ambitionen auch den 18 Jahre alten A-Jugendlichen Böll auf. In Gütersloh machten aber vor allem die Spanier das Spiel: Besonders den umtriebigen Muniain bekamen die Bochumer selten in den Griff und Berenguer (13. Minute, 41.) vergab zweimal frei vor VfL-Keeper Esser.

Auf der anderen Seite gelangen dem Bundesligisten nur wenige Nadelstiche. Ganvoula, bislang zuverlässiger Torjäger in den vorigen Tests, zielte vom Fünfmeterraum aus nur vorbei (34.). Entlastung gelang meist über die rechte Seite mit Gamboa und Osei-Tutu, Antwi-Adjei blieb dagegen eher unauffällig.

Reis' Joker stechen, Bilbao unbeirrt dominant

Zur Pause wechselte Reis viermal, Bilbao-Coach Marcelino sogar komplett. Das änderte aber wenig, Vencedor prüfte Esser (54.) und Villalibre (55.) das Außennetz. Dann stachen zwei Joker. Der eingewechselte Holtmann, der gerade seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert hatte, eroberte den Ball, schickte Ganvoula und der bediente den ebenfalls ins Spiel gekommenen Zoller perfekt - 1:0 (58.).

Die Basken blieben davon aber unbeirrt dominant und belohnten sich schließlich sehenswert. Raul Garcia überwand Esser mit einem Heber, von Latte und Pfosten sprang der Ball schließlich hinter die Torlinie (65.). Williams verpasste eine Garcia-Hereingabe knapp (75.), Villalibre konnte aus einem haarsträubenden Ballverlust von Losilla kein Kapital schlagen (78.).

Die Defensive der Bochumer wurde daraufhin immer offener. Erst konnte Villalibre, unbedrängt von den meterweit entfernten VfL-Verteidigern, frei an Esser vorbei die Führung erzielen (83.), dann erhöhte Williams, der von Holtmann nicht richtig angegangen wurde (84.). Ein Doppelschlag mit Folgen: Villalibre spazierte nach einem Missverständnis zwischen Losilla und Holtmann erneut ganz allein auf Esser zu - und blieb erneut eiskalt, 4:1!

Bilbao 2. Halbzeit: Padilla - Capa, Vivian, Nolaskoain, Lekue - D. Garcia, Vencedor - Bilbao, R. Garcia, Williams - Villalibre

jim