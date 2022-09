Boateng kritisiert Fans: "Nach der WM könnt ihr wieder euren Senf dazugeben"

Es ist ein bekannter Reflex kurz vor großen Turnieren: Fans sorgen sich um den Zustand der Nationalelf. Weltmeister Jerome Boateng stellt sich jetzt mit deutlichen Worten vor das Team und kritisiert die negative Stimmung.

Zuletzt gab es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen. Der chaotische Auftritt beim 3:3 in England nährte die Zweifel zusätzlich. Entsprechend sehen viele Fans der Nationalelf derzeit eher schwarz, was die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) angeht.

Boateng, Weltmeister von 2014, hat besagte deutsche Anhänger jetzt für ihren Umgang mit der DFB-Elf kritisiert und zu größerer Unterstützung aufgefordert. "Kurz vor der WM haben wir wieder 80 Millionen Bundestrainer", postete er via Instagram. "Wir haben eine starke Mannschaft, können jeden Gegner schlagen und Weltmeister werden."

WM 2022 Der Spielplan

"Wir haben junge Spieler auf allen Positionen. Wie wäre es, mal einfach positiv an die WM ranzugehen und nicht die Mannschaft zu kritisieren und Unruhe hineinzubringen?", fragt der Innenverteidiger von Olympique Lyon und fordert für die nächsten Wochen: "Positiv bleiben und gemeinsam die Mannschaft supporten *Zwinkersmiley*. Nach der WM könnt ihr wieder euren Senf dazugeben."

Ob Boatengs Appell fruchtet, bleibt abzuwarten. Sicher aber ist: Spätestens mit dem ersten deutschen Spiel bei der WM am 23. November gegen Japan (14 Uhr) dürfte das Interesse an der Nationalmannschaft nochmal deutlich ansteigen.