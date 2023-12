Blicker verlässt Mutschelbach und übernimmt wiedereingeführte U 23 des KSC

Dietmar Blicker wird der erste Trainer der wiedereingeführten U 23 des Karlsruher SC. Der 53-Jährige kehrt im Sommer damit an alte Wirkungsstätte zurück und verlässt Oberligist Mutschelbach. Das Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga in den kommenden Jahren.

Für Dietmar Blicker eine "Herzensangelegenheit": Die Rückkehr zum KSC. IMAGO/Pressefoto Baumann