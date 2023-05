Bleibt Middendorp auch bei Abstieg Meppen-Trainer?

Ernst Middendorp hat beim SV Meppen die Wende eingeläutet - und steigt am Sonntag womöglich trotzdem ab. Auch dann könnte er sich einen Verbleib vorstellen.

Sollte Ernst Middendorp an diesem Wochenende mit dem SV Meppen aus der 3. Liga absteigen, würde er viele Reaktionen darauf gar nicht mitbekommen. "Ich lese keine Zeitungen, erst recht keine sozialen Medien", sagt er vor dem Gastspiel beim VfL Osnabrück (Sonntag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) in einem Interview auf der DFB-Website.

Bewertungen von außen interessieren den 64-Jährigen nicht mehr, und deswegen würde er anders als seine Spieler auch im Falle des Klassenerhalts nichts von einem "Wunder" wissen wollen: "In solchen Kategorien denke ich im Fußball nicht." Bei fünf Punkten Rückstand und nur noch drei Spieltagen wäre die Bezeichnung aber kaum unangebracht.

Nachdem er überraschend Anfang März in Meppen übernommen hatte, dauerte es, bis Middendorp eine Wende einzuläuten wusste. Das erklärt er auch mit dem Verletzungspech, etwa bei Willi Evseev oder Ole Käuper. "Kein Team in der 3. Liga kann so viele wichtige Spieler gleichwertig ersetzen", sagt er. Erst "in den zurückliegenden Wochen hat sich die Lage verbessert und damit auch die Leistungsfähigkeit. Auf dieser Basis haben wir im Training intensiv daran gearbeitet, uns zu steigern und eine positive Entwicklung einzuleiten. So ist auch eine Gemeinschaft entstanden. All das hilft dabei, die Leistungen auf dem Platz abzurufen."

"Klares Ja" zum Verbleib in Deutschland

Drei Siege nacheinander haben die Meppener zuletzt eingefahren, eine Serie, die womöglich zu spät kommt. Würde Middendorp denn auch bei einem Abstieg in Deutschland bleiben - und beim SVM? "Zu Frage eins ein klares Ja von mir. In mir steckt grundsätzlich noch viel zu viel Energie, um jetzt schon ans Aufhören zu denken", sagt der Routinier, der schon auf vielen Kontinenten als Trainer arbeitete. "Ob es in Meppen oder anderswo weitergeht, wird man sehen. Mit dem SVM habe ich bewusst eine Zusammenarbeit bis zum letzten Spieltag am 27. Mai vereinbart. Danach können beide Seiten frei entscheiden, wie die Zukunft aussieht."

Aber: "Fakt ist, dass wir hier gemeinsam eine positive Entwicklung eingeleitet haben und dass es mir große Freude bereitet, für diesen Verein mit seinem interessanten Umfeld und seinen begeisterungsfähigen Anhängern zu arbeiten. Aus meiner Sicht muss das auch nicht unbedingt an eine bestimmte Liga geknüpft sein."