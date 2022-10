Bleiben die Westen von Jena und Babelsberg weiß? - Tiffert kitzelt seine Chemnitzer

In den 8. Spieltag der Regionalliga Nordost geht der Berliner AK als Spitzenreiter, hinter ihm sind mit Carl Zeiss Jena und dem SV Babelsberg 03 noch zwei Mannschaften ungeschlagen. Das kann man vom Chemnitzer FC nicht mehr behaupten, Trainer Christian Tiffert stellt für den anvisierten Umschwung jetzt Forderungen an seine Spieler.

Das Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Berliner AK ist eng beisammen. Zwei, die dazugehören, sind die BSG Chemie Leipzig und Carl Zeiss Jena, die am Freitag gegeneinander spielen. Beide Teams sind in bestechender Form, die Leipziger verloren letztmals am 13. August (1:2 gegen Altglienicke), die Jenaer sind in dieser Saison noch komplett ungeschlagen. Bei den Grün-Weißen haben die Thüringer noch eine Rechnung offen: In der vergangenen Spielzeit gab es im Alfred-Kunze Sportpark eine unglückliche 2:3-Niederlage in letzter Minute. Damit sich das nicht wiederholt, kann FCC-Trainer Andreas Patz auf seine eingespielte Abwehr vertrauen: Nur drei Gegentore sind Ligabestwert, gemeinsam mit dem Berliner AK. Gelingt es dazu noch, Nadelstiche nach vorne zu setzten, könnte Patz' Mannschaft auch im achten Spiel ungeschlagen bleiben und die Tabellenspitze weiter fest im Blick behalten - auch wenn der Aufstieg in diesem Jahr nicht als offizielles Ziel ausgegeben ist.

Im zweiten Freitagsspiel blickt auch die VSG Altglienicke nach oben. Würde Gegner Chemnitzer FC sicher auch gerne, doch die Himmelblauen sind nach drei Niederlagen in Folge ins untere Tabellenmittelfeld abgerutscht. Trainer Christian Tiffert hat auf der vereinseigenen Internetseite skizziert, was er jetzt verlangt: "Verstecken geht nicht. Es geht darum zu kämpfen, sich dagegen zu stemmen. Die Brust rauszunehmen. Gerade die Spieler mit Erfahrung müssen die anderen aufbauen. Dann kommen wir aus dieser Situation wieder heraus. Das ist nicht einfach, aber machbar."

Gelassenheit beim BFC Dynamo

Am Samstag treffen sich zwei Klubs aus der Hauptstadt, bei denen es bisher holprig lief: Der BFC Dynamo hätte sich nach der Meisterschaft im Vorjahr sicherlich mehr als nur Platz zwölf ausgerechnet, Tennis Borussia hält mit einem Pünktchen die rote Laterne in seinen Händen. Heiner Backhaus, der vor Saisonbeginn beim BFC als Trainer übernahm, zeigt sich gegenüber dem RBB aber gelassen, spricht von einem Umbruch und sagt: "Wir haben Spieler geholt, die ihre beste Zeit noch vor sich haben und mit dem Verein wachsen müssen. Das Ziel ist nie gewesen, dieses Jahr mit Ach und Krach aufzusteigen. Dann hätten wir auch anders auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen."

Mit langsamen Schritten arbeitet sich Energie Cottbus in der Tabelle nach oben. Am Samstag kommt der 1. FC Lok Leipzig ins Stadion der Freundschaft. FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz sagte nach dem letzten Wochenende: "Wir sind trotz des 1:1 in Jena auf einem guten Weg. Weil die Spieler jetzt fitter sind als beim Saisonstart, speziell die Neuzugänge." Einer davon ist Flügelspieler Nicolas Wähling (vom SSV Ulm 1846), der angesprochen auf das Aufstiegsrennen betont: "Wir waren nie raus. Die Saison ist ein Marathon und kein Sprint."

Mit Platz sieben ist Rot-Weiß Erfurt vielversprechend in die Saison gestartet. Der Aufsteiger aus der thüringischen Landeshauptstadt duelliert sich am Samstag mit der U 23 von Hertha BSC, die punktgleich ist.

Luckenwalde ist schwer zu schlagen

Viermal Regionalliga gibt es am Sonntag. Spitzenreiter Berliner AK fährt dann zu Abstiegskandidat FSV Luckenwalde. Eine Pflichtaufgabe für die gemeinsam mit Jena stärkste Defensive der Liga, noch dazu, da der FSV in dieser Saison noch gar kein Liga-Spiel für sich entscheiden konnte. Die fünf gesammelten Punkte resultieren allesamt aus Unentschieden. Anderseits: Luckenwalde ist im Vergleich zu anderen Kellerkindern schwer zu schlagen.

Der Tabellenkeller steht auch bei der Partie Germania Halberstadt gegen den FC Viktoria 1889 Berlin im Fokus. Halberstadt konnte bisher nur einen Zähler einsammeln, die Viktoria steht nach ihrem Abstieg aus der 3. Liga bei sechs Punkten. Das späte Ausgleichstor gegen den BFC Dynamo will Viktoria Berlin leistungsfördernd in die nächsten Wochen mitnehmen. Trainer Semih Keskin sagte auf der Viktoria-Homepage: "Für den Entwicklungsprozess der Mannschaft zeugt dieser Punkt von Stabilität. Für die Jungs hat es sich heute sicher angefühlt wie drei Punkte, und wenn wir so weitermachen, erarbeiten wir uns beim nächsten Mal auch drei Punkte."

Abstiegskampf pur wird auch zwischen den punktgleichen SV Lichtenberg 47 (knapp am rettenden Ufer) und dem ZFC Meuselwitz (knapp in der Abstiegszone) erwartet. Dazu spielt der Greifswalder FC, der sich mit zwei Siegen am Stück ein kleines Polster auf die hinteren Plätze herausgespielt hat, gegen den noch ungeschlagenen Tabellendritten SV Babelsberg 03.