Bittere Nachricht für Zwickau: Kusic fällt für den Rest der Saison aus

Seit seiner Ankunft Mitte August hat sich Filip Kusic sofort als zuverlässige Stammkraft in der Defensive des FSV Zwickau etabliert. Allerdings wird Kusic in dieser Saison nicht mehr eingreifen können.

Wie die Schwäne am Donnerstagabend mitteilten, hat sich Kusic am Mittwochabend bei der 1:2-Niederlage bei Waldhof Mannheim einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 26-jährige gebürtige Augsburger wird damit in dieser Saison nicht mehr eingreifen können.

Kusic wechselte Mitte August von Türkgücü München zum FSV Zwickau. Seit seiner Ankunft hat er alle zwölf möglichen Ligaspiele bestritten und stand dabei immer in der Startelf. Mit einer kicker-Durchschnittsnote von 3,46 ist er gemeinsam mit Davy Frick notenbester Verteidiger der Zwickauer.

Wie der FSV auf seiner Website mitteilte, muss sich Kusic in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. "Wir drücken Filip für eine schnelle und komplikationsfreie Genesung die Daumen", heißt es. "Bei der bevorstehenden Reha werden wir ihn bestmöglich unterstützen."