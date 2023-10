Bittere Nachricht für Münster: Mrowca fehlt "in den nächsten Wochen"

Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster muss im Kampf um den Klassenerhalt in den kommenden Spielen auf Mittelfeldmann Sebastian Mrowca verzichten. Der Sommer-Neuzugang verletzte sich gegen Regensburg an der Wade.

Zurzeit geht bei Preußen Münster einiges schief. Das 1:2 bei Jahn Regensburg war die zweite Niederlage in Serie, der Drittliga-Aufsteiger hat seit nunmehr drei Spielen nicht mehr gewonnen und auf Platz 14 nur noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Schuld an der Wadenverletzung sei ein Sprint

Als wäre das nicht genug, mussten die Münsteraner am Montagmittag nun auch den Ausfall von Stammspieler Sebastian Mrowca vermelden. Der vor der Saison von Wehen Wiesbaden gekommene Mittelfeldmann musste in Regensburg bereits in der 11. Spielminute von Yassine Bouchama (kicker-Note 4) ersetzt werden, weil ersterer sich laut der Preußen-Website bei "einem Defensivsprint" wehgetan hat.

Am Montag folgte nun die fällige MRT-Untersuchung, deren Ergebnis dem 29-jährigen Mrowca nicht gefallen dürfte: Der Stammspieler, der in allen 14 Pflichtspielen zum Einsatz kam (vier Vorlagen; kicker-Note 2,83), hat sich "eine Wadenverletzung" zugezogen, deretwegen er "den Adlerträgern in den nächsten Wochen fehlen wird", heißt es weiter.

Kok fehlt erst einmal rotgesperrt

Wie auch Abwehrchef und Kapitän Thomas Kok, der in Regensburg aufgrund einer Notbremse in der 71. Spielminute glatt Rot sah, wird Mrowca mindestens im Aufsteiger-Duell mit dem SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag (16.30 Uhr) fehlen.

Während Kok die Woche darauf bei Freiburg II und generell diesen Monat noch in den Kader zurückkehren dürfte, erscheint es fraglich, ob Mrowca dieses Jahr nochmal spielen wird.