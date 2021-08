Bis zu 165 Euro: Lange Schlangen in Paris für teures Messi-Trikot

Bei Paris St. Germain verlor man keine Zeit, die Trikots von Lionel Messi an den Mann zu bringen. Billig ist ein Dress des Argentiniers nicht.

Der Transfer von Lionel Messi war noch gar nicht offiziell, da postete PSG am Dienstag bereits ein Video, wie gerade ein neues Trikot bedruckt wird. Es bedurfte nicht allzu viel Fantasie, um zu erahnen, um welches es sich handelt.

Noch am Abend hielt Messi dann seinen neuen Dress mit der Nummer 30 in die Kameras, bereits am Mittwoch war es dann im PSG-Shop am Prinzenpark zu erwerben. Vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen, alle wollten das begehrte Trikot. Innerhalb kürzester Zeit war es ausverkauft.

165 Euro für das Komplettpaket

Und das, obwohl es - wie allerdings auch die Trikots anderer PSG-Stars wie zum Beispiel Neymar - einen stolzen Preis hat. Zwar kostet im Shop das normale Fantrikot mit Name, der Nummer 30 und diversen Aufnähern von der Ligue 1 oder der Champions League "nur" 115 Euro. Das Profishirt mit dem gleichen Stoff, den auch die Spieler verwenden, ist aber um einiges teurer. Bis zu 165 Euro muss man für das ultimative Messi-Trikot hinblättern.

Natürlich gibt es das Jersey auch im Online-Shop zu kaufen, und hier gibt es nur eine Variante. Das Herren-Trikot wird für 157,50 Euro angeboten, ist aber derzeit komplett vergriffen. Und in Kindergrößen? Die billigere Variante liegt hier bei 87,99 Euro, die "Edelvariante" bei 137,99 Euro.