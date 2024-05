Gelungener Klos-Abschied und Verler Doppel-Rot: Bielefeld gewinnt Westfalenpokal

Vor einer Rekord-Kulisse sicherte sich Arminia Bielefeld gegen den SC Verl zum vierten Mal den Westfalenpokal und bescherte Fabian Klos damit einen würdigen Abschied.

Im westfälischen Landespokal-Finale standen sich mit Arminia Bielefeld und dem SC Verl zwei Drittligisten gegenüber. Für bei Klubs ging es neben dem vierten Erfolg im Westfalenpokal auch um ein Ticket für den DFB-Pokal. Zuletzt stand der SCV 2015 im Finale, unterlag aber den Sportfreunden Siegen mit 4:5 im Elfmeterschießen. Bielefelds letzter Final-Auftritt rührt aus dem Jahr 2012 - ein 3:1-Triumph über den SC Wiedenbrück.

Oppie schlägt früh zu

Die 21.500 Zuschauer - Rekord im westfälischen Landespokal - mussten nicht lange auf Abschlüsse warten. Wolfram traf nach drei Minuten für Verl das Außennetz. Im direkten Gegenzug gingen die Gastgeber in Führung. Putaro zog auf der rechten Seite ungehindert Richtung Grundlinie, brachte den Ball flach ins Zentrum, wo der aufgerückte Oppie am zweiten Pfosten mutterseelenallein einschob (4.). Die Gäste waren anschließend um Kontrolle bemüht, kamen aber nicht gefährlich vor das Bielefelder Tor.

In der 19. Minute legte die Heimelf nach. Wieder agierte Verl in der Defensive schläfrig. Ein weiter Einwurf von Schneider hüpfte durch den Strafraum. Oppie stürmte zwischen drei zuschauenden Gegenspielern heran und köpfte den Ball flach ins linke Eck. Nach einer halben Stunde bot sich Klos, der nach dem Finale seine Karriere endgültig beenden wird, nach einem Eckball die Chance zum 3:0. Der Angreifer bekam im Fallen jedoch keinen Druck hinter den Ball. In den Schlussminuten des ersten Abschnitts wurde der SCV stärker und kam durch Knost zum Anschluss, der abgefälscht aus halbrechter Position traf (37.).

Paetow und Nadj fliegen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ging es hin und her. Corboz köpfte an die Latte (52.), im Gegenzug hatte Kesken Mühe mit einem Nadj-Versuch. Kurz nach der Stundenmarke dann die wohl entscheidende Szene des Spiels. Paetow brachte Momuluh als letzter Mann nahe des Strafraums unglücklich zu Fall. Schiedsrichter Gansloweit zögerte keine Sekunde und schickte den Verteidiger mit Rot vom Feld. Bielefeld hatte nun Oberwasser. Verl kam kaum noch zum Zug und musste wenig später den zweiten Platzverweis schlucken. Nadj hatte sich nicht unter Kontrolle und sprang Wörl unnötig im Zweikampf von hinten in die Beine (76.).

Wörl konnte weitermachen und sorgte in der 82. Minute schließlich für die endgültige Entscheidung. Bielefeld legte sich Verl zurecht. Die Gäste spielten auf Abseits und schalteten ab. Wörl wagte das Tänzchen und lupfte die Kugel über Unbehaun zum 3:1 ins Netz. Kurz darauf hatte Lannert noch die Chance auf den vierten Treffer, sein Schuss aus der zweiten Reihe sprang vom Innenpfosten jedoch zurück ins Feld. Danach war nach 13 Jahren bei Arminia Bielefeld endgültig Schluss für Klublegende Fabian Klos, der unter tosendem Applaus ausgewechselt wurde (90.). Kurze Zeit später war auch auf dem Spielfeld Ende. Bielefeld sicherte sich zum vierten Mal den Landespokal und zieht damit in den DFB-Pokal ein.