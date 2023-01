Trotz Remis gegen Verl: DSC-Coach Scherning zufrieden

Ungleiche Voraussetzungen im Testspiel: Während es für Arminia Bielefeld der Auftakt in die Vorbereitung war, nutzte der SC Verl die Partie als Generalprobe vor dem Rückrundenstart am kommenden Samstag.

"Es ist genauso gekommen, wie ich es erwartet habe", sagte Arminias Trainer Daniel Scherning. "Eine frische Mannschaft, die eine Woche vor dem Start steht, hat gegen eine Mannschaft gespielt, die in der Trainingsplanung nicht so viel Wert auf diese Partie gelegt hat und dementsprechend auch nicht frisch sein kann." Scherning fehlte der Zugriff auf den Gegner, nahm diesen Punkt aber gelassen hin. "Das hätte ich mir schon öfter gewünscht, es war nicht verboten Fußball zu spielen." Trotzdem sah der 39-Jährige einige positive Dinge. "Wir haben am Morgen noch Standardsituationen trainiert. Wir hatten viele Ecken gegen uns, die haben wir alle gut wegverteidigt. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Test", erklärte Scherning.

Die Geschichte der Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände der Bielefelder ist schnell erzählt. Die Verler hatten größtenteils mehr Ballbesitz und mehr Zug zum Tor, aus ihren Möglichkeiten machten sie aber definitiv zu wenig. Die Arminia spielte dagegen eiskalt. Der einzige Torschuss vor der Pause führte zum 1:0 durch George Bello (24.). Der US-Amerikaner wurde von Burak Ince bedient, nahm Fahrt auf, tankte sich über die linke Seite in den Strafraum und schoss ein. "Er hat das gemacht, was ihn auszeichnet, die offensive Interpretation eines Außenverteidigers. Dass er das kann, hat er schon oft im Training gezeigt. Es war ein superschöner Spielzug mit einer schönen Vollendung von ihm", sagte Scherning.

Verl gleicht vom Punkt aus auch

Nach einem Foul von Andres Andrade an Maximilian Wolfram gab es zwölf Minuten später Strafstoß für Verl. Vinko Sapina nutzte die Chance zum verdienten 1:1. Auch nach der Pause, in der die Arminia fast die ganze Mannschaft tauschte, war der SCV näher am Sieg, nur bei einem Schuss von Bastian Oczipka wurde es für die Gäste noch einmal eng.

Die Bielefelder schonten drei Spieler: Martin Fraisl, Fabian Klos und Marc Rzatkowski haben jeweils leichte muskuläre Probleme, ein längerer Ausfall ist nicht zu befürchten. Ob Masaya Okugawa rechtzeitig vor dem nächsten Test am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach wieder fit wird, ist offen. Der Japaner musste wegen einer Oberschenkelzerrung bereits nach 30 Minuten ausgewechselt werden.

Bei der Arminia gab Neuzugang Christopher Schepp sein Debüt. In den zweiten 45 Minuten durfte der 22-Jährige ran, viele Bälle kamen bei dem jungen Stürmer aber nicht an. "Klar, dass da noch die Bindung fehlt. Im Training war das in der Woche schon sehr gut, da hat er schon angedeutet, warum wir ihn verpflichtet haben", sagte Scherning.

Arminia: Schulz - Klünter (46. Sidler), Hüsing (46. Ramos), Andrade (46. Jäkel), Bello (46. Oczipka) - Prietl (46. Lepinjica) - Gebauer (46. Lasme), Okugawa (30. Consbruch/80. Ernst), Kanuric (46. Vasiliadis), Ince (46. Hack) - Serra (46. Schepp).