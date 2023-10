Bielefeld siegt nach Rückstand gegen Mannheim und verlässt die Abstiegsränge

Arminia Bielefeld hat den dritten Sieg der laufenden Spielzeit eingefahren, nachdem der Zweitliga-Absteiger zur Pause noch 0:1 hinten lag. Dank einer leidenschaftlichen Leistung hat der DSC die Abstiegsränge erst einmal hinter sich gelassen.

Im Vergleich zum 2:2 gegen Borussia Dortmund II nahm Bielefelds Trainer Mitch Kniat vier Wechsel vor. Für Belkahia, Shipnoski, Wintzheimer und Yildirim begannen Großer, Sarenren Bazee, Klos und Putaro.

Bei Waldhof nahm Trainer Rüdiger Rehm nach dem 1:1 gegen Viktoria Köln nur einen Wechsel vor und brachte Riedel für den Gelb-gesperrten Rieckmann.

Bielefeld brauchte keine Eingewöhnungszeit und hatte vor einer tollen Heimkulisse nach nicht einmal zwei Minuten die große Chance auf den Führungstreffer. Unter Bedrängnis von Hawkins versagten Sarenren Bazee die Nerven im Strafraum, der Flügelspieler setzte den Ball rechts daneben (2.). Auch in der Folge ging es nur in eine Richtung. Hochmotivierte Bielefelder setzten den SV Waldhof weiterhin unter enormen Druck und hatten nach 15 Minuten die nächste Möglichkeit aufs 1:0, diesmal gleich in doppelter Form.

Kerskens Fehler leitet die Gästeführung ein

Erst legte sich Klos den Ball etwas zu weit vor, dann kam Mannheims Schlussmann Bartels gerade so noch vor Sarenren Bazee an den Ball und unterband dadurch eine Großchance. Vorne jedoch nutzte Bielefeld seine Situationen nicht und hinten leistete sich Kersken einen haarsträubenden Fehler, den die Mannheimer eiskalt für sich ausnutzten. Weil Großer den Ball bei seinem Startelfdebüt zu allem Überfluss noch entscheidend abfälschte, konnte Kersken dem Schuss von Arase nur hinterherschauen (20.).

Der Gegentreffer sorgte für einen Bruch im Spiel der Bielefelder und der SV Waldhof erlebte seine stärkste Phase der Partie. Nach einer Balleroberung von Wagner gegen Boujellab steckte der Mannheimer den Ball hinter die Abwehrkette des DSC auf den durchstartenden Herrmann, der nach einem Kontakt von Kersken im Strafraum zu Boden ging, dafür jedoch keinen Elfmeter bekam, was wohl die richtige Entscheidung war (35.).

Zwei Minuten später hatte Putaro auf der anderen Seite zwar noch eine Schusschance, die Bartels ins Toraus vereitelte (37.), mehr kam von der Arminia in Durchgang eins aber nicht mehr.

Boujellab zum Ausgleich und an die Latte

Nach der Pause ging es nur in eine Richtung, und zwar in die des Mannheimer Gehäuses. Nach Vorlage von Klos ließ Boujellab Wagner im Strafraum aussteigen und besorgte nach 51 Minuten den verdienten Ausgleichstreffer und keine vier Minuten später wackelte der Querbalken. Wieder war es Boujellab, der diesmal per Kopf das Tor suchte und mit seinem Versuch nur die Latte traf (55.).

Oppie sehenswert, Wintzheimer zur Vorentscheidung

Der Aluminiumtreffer gab den Bielefeldern nur noch mehr Aufschwung und diesen nutzte Oppie mit einem wuchtigen Volley-Schuss zum 2:1 über Bartels hinweg aus (58.). Die Mannheimer fanden darauf überhaupt keine Antwort und agierten größtenteils ideenlos. Knapp 15 Minuten vor dem Ende machte der eingewechselte Wintzheimer nach überragender Vorlage des ebenfalls eingewechselten Biankadi den Sack zu (76.). Ohne eine einzige erwähnungswerte Torchance für Waldhof im zweiten Durchgang endete die Partie mit einem hochverdienten 3:1-Heimsieg für die Arminia, die sich damit vorerst von den Abstiegsrängen verabschiedete und auch Mannheim in der Tabelle hinter sich ließ.

Arminia Bielefeld ist am kommenden Samstag ab 16.30 Uhr zu Gast beim MSV Duisburg. Der SV Waldhof Mannheim ist schon am Freitag (19 Uhr) an der Reihe und eröffnet den Spieltag mit seinem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II.