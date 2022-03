Biathlon: Nach Hammerschmidt hört auch Horchler auf

Biathletin Maren Hammerschmidt beendet ihre Karriere. Das steht seit Freitag offiziell fest. Am Sonntag gab Karolin Horchler ihr Karriereende bekannt.

"Die letzten Jahre waren nicht leicht, ich hatte körperlich mit vielen Baustellen zu kämpfen, die mich sehr viel Energie gekostet haben. Ab jetzt darf sich mein Körper auf Erholung freuen. Es ist Zeit für mich zu gehen!", teilte die Hammerschmidt am Freitag auf Instagram mit. Auch Routinier Erik Lesser geht nach dieser Saison in die Sportrente.

Hammerschmidt gab im März 2012 ihr Debüt im Weltcup, sie gewann mit der Staffel 2017 WM-Gold sowie 2016 WM-Bronze. Im Weltcup schaffte sie es in Einzelrennen zweimal als Zweite auf das Podest. Die Saison 2018/19 verpasste Hammerschmidt komplett, nachdem sie sich bei den Olympischen Winterspielen 2018 eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Danach kam sie nie wieder richtig in Form, diese Saison schaffte sie es nicht in den Weltcup-Kader und kam auch im zweitklassigen IBU-Cup zu keinen Topplatzierungen, Olympia fand ohne sie statt.

"Heute bin ich zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung, dem Leistungssport Servus zusagen und ich freue mich riesig auf den neuen Lebensabschnitt, der nun vor mir liegt."

Horchler: "Meine Biathlonreise geht zu Ende"

Auch Karolin Horchler nimmt Abschied vom aktiven Sport. "Meine Biathlonreise geht zu Ende. Ich bin dankbar für eine wundervolle Zeit mit all den Höhen und Tiefen. Und ja, ich hatte mir ein schöneres Ende vorgestellt, aber Körper und Geist sind nach der langen Zeit im Hochleistungssport müde geworden", schrieb die 32-Jährige am Sonntag in den sozialen Medien. Zuvor hatte bereits Maren Hammerschmidt das Ende ihrer Sportlerlaufbahn verkündet.

Karolin Horchler, deren ältere Schwester Nadine auch einst im Weltcup lief, feierte mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille 2020 mit der Staffel ihren größten Erfolg. Im Weltcup schaffte sie es nicht auf ein Einzelpodest, im zweitklassigen IBU-Cup holte sie in der Saison 2017/18 den Gesamtsieg und sicherte sich zudem je einmal die Disziplinwertung im Einzel und im Sprint.