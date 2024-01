Bewegung bei Dynamo: Arslan ist zurück, Unklarheit bei Batista Meier

Bei Dynamo Dresden kam in zwei Personalien Bewegung: Die Rückholaktion von Ahmet Arslan ist seit Mittwochnachmittag durch und für Oliver Batista Meier, der bei der SGD keine Zukunft hat, liegt nun auch ein Angebot vor.

Mit 25 Toren in 36 Spielen hatte sich Ahmet Arslan in der vergangenen Saison die Torjägerkanone der 3. Liga gesichert - im Trikot von Dynamo Dresden. Doch die SGD konnte die Kaufoption für den von Holstein Kiel ausgeliehenen offensiven Mittelfeldspieler nicht ziehen. Arslan kehrte zunächst zur KSV zurück, um dann zum 1. FC Magdeburg zu wechseln.

Doch beim FCM wurde der 29-Jährige bislang nicht glücklich: neun Einsätze, kein Spiel über die volle Distanz, zwei Tore. "Wenn es eine Situation gibt, dass es theoretisch möglich wäre, ihn für ein halbes Jahr auszuleihen, dann würden wir uns damit beschäftigen", hatte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker im Rahmen des Trainingslagers Anfang Januar betont, als beide Teams in einem Testspiel (2:2) aufeinandertrafen und Arslan sogar ein Tor schoss.

Die Situation ist nun da: Arslan hat am Mittwochmorgen den Medizincheck absolviert, wurde am Nachmittag vorgestellt und wird wieder für Dresden auf Torejagd gehen. Auf Leihbasis, ohne Kaufoption, mit der Rückennummer 5, wie die SGD mitteilte.

"Er kennt die Gegebenheiten hier in Dresden, war letzte Saison Torschützenkönig in der 3. Liga und kann ein wichtiger Baustein unseres Teams in dieser entscheidenden zweiten Saisonhälfte sein", begründete Becker den Transfer. "Wir wissen um seine Qualität aus der Vorsaison und freuen uns, dass er diese wieder für Dynamo unter Beweis stellen kann."

Grasshoppers bieten für Batista Meier

Deutlich unklarer verhält sich die Situation bei einer weiteren Personalie. Für Oliver Batista Meier, der bei den Sachsen noch einen Vertrag bis 2025 hat, liegt ein Angebot des Grasshopper Club Zürich aus der Schweiz vor. Die Grasshoppers sind derzeit Tabellenneunter in der Credit Suisse Super League, hängen damit weit hinter den eigenen Zielen und würden gerne ihre Offensive verstärken. Das Angebot der Schweizer an Dynamo ist eine Leihe bis Sommer plus Kaufoption im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Batista Meier war erst im Dezember 2023 nach Dresden zurückgekehrt, Dynamo hatte den an Liga-Konkurrent SC Verl ausgeliehenen Offensivspieler zurückbeordert - ohne wirklich mit ihm bei der SGD zu planen. In Verl hatte der 22-Jährige überzeugt und war mit neun Toren und neun Assists der beste Scorer der 3. Liga. Mit der Rückholaktion wollten die Sachsen den bis dato überraschend starken Konkurrenten aus Verl schwächen, was jedoch nicht unbedingt von absolutem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zeugt. Immerhin verfügen die Dresdner mit Abstand über den größten Etat der 3. Liga.

Angebot bringt Dynamo unter Zugzwang

Der Knackpunkt beim Angebot der Grasshoppers für "OBM" - es ist aktuell zu niedrig, Dynamo hatte sich mehr vorgestellt. Intern misst man den Fähigkeiten und Veranlagungen des 22-Jährigen ein deutlich höheres Preisschild zu. Das wiederum lässt die Frage aufkommen, warum der torgefährlichste Spieler der Drittliga-Hinrunde bei den Dresdnern, die unbedingt aufsteigen müssen, nicht den Hauch einer Chance bekommt.

Transferfenster in der Schweiz läuft bis 15. Februar

Die Elbestädter stehen jedenfalls gehörig unter Zugzwang, da es kurz vor dem Ende der Transferperiode kein weiteres Angebot für den Spieler, der den Verein ebenfalls unbedingt verlassen will, gibt. Zwar haben die Grashopper theoretisch noch bis zum 15. Februar Zeit, ihr Angebot zu verbessern. Da nämlich schließt das Transferfenster in der Schweiz erst. Für die SGD ist eine weitere Runde in der Posse um Oliver Batista Meier keine Option. Wird bis Ende der Woche keine Entscheidung gefunden, soll und müssen sich Spieler und Verein mindestens für ein weiteres halbes Jahr miteinander arrangieren.