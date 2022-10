Bestmarke pulverisiert: Ganna stellt neuen Stundenweltrekord auf

Nach nicht einmal zwei Monaten gibt es einen Rekordhalter im einstündigen Zeitfahren. Der Italiener Filippo Ganna übertraf die bisherige Bestmarke um mehr als einen Kilometer

Am Samstagabend hat der 26-jährige Ganna im Tissot Velodrome in Grenchen/Schweiz seinen Rekordversuch unternommen und hat in einer Stunde im Oval 56,792 Kilometer abgespult. Damit übertraf der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister und Mannschafts-Olympiasieger den bisherigen Rekord von Daniel Bigham (55,548 Kilometer) um mehr als einen Kilometer.

Der Brite hatte den vorherigen Bestwert erst im August aufgestellt - ebenfalls in Grenchen. Zuvor war der Weltrekord des Belgier Viktor Campenaerts (55,089) mehr als drei Jahre gültig.

Mit Jens Voigt hatte auch ein deutscher Radsportler den Rekord inne: 2014 konnte er die neun Jahre alte Bestmarke knacken und mit 51,110 Kilometern einen neuen Richtwert schaffen, der allerdings nur kurz Bestand hatte. Der Österreicher Matthias Brändle radelte nur wenige Wochen später schneller und toppte seinen Rekord um um ein paar hundert Meter.