Bestbezahlter Kicker aller Zeiten: Tucker verlängert bei den Ravens

Der Rekordhalter für das längste Field Goal aller Zeiten ist nun der bestbezahlte Kicker aller Zeiten: Justin Tucker hat seinen Vertrag bei den Baltimore Ravens vorzeitig verlängert und stößt nun in eine für Kicker bislang ungeahnte Gehaltsebene vor.

Kicker Justin Tucker bleibt den Baltimore Ravens auch zukünftig erhalten: Wie die Ravens am Montagabend (Ortszeit) bekanntgegeben haben, hat der 32-Jährige sein noch zwei Jahre gültiges Arbeitspapier vorzeitig um vier weitere Jahre und bis ans Ende der NFL-Saison 2027/28, verlängert.

Um den gebürtigen Texaner, der 2012 als ungedrafter (!) Free Agent nach Maryland kam, weiterhin in Baltimore zu halten, greift Besitzer Steve Bisciotti mit seinem Management tief in die Taschen: In den vier Jahren wird Tucker insgesamt 24 Millionen US-Dollar verdienen, eine bislang ungeahnte Summe für die Position des Placekickers.

Unter Experten gilt der 32-Jährige seit Jahren als bester Kicker der NFL, außerdem ist er auch schon in das Ravens-Team der Dekade (2010 bis 2020) gewählt worden.

In der vergangenen Spielzeit hat Tucker 35 seiner 37 Field-Goal-Versuche (Field-Goal-Quote: 94,6 Prozent) verwandelt, bei den Extra-Punkten ist er fehlerlos geblieben. Besondere Bekanntheit hat Tucker zudem erhalten, als er am dritten Spieltag der abgelaufenen Saison gegen die Detroit Lions mit 66 Yards (etwas mehr als 60 Meter) eine neue Bestmarke für das längste Field Goal aller Zeiten aufstellte.