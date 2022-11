Besonderheit bei RTL wegen Köln und Union Berlin

Sowohl dem 1. FC Köln als auch Union Berlin stehen im Europapokal am Donnerstag "Endspiele" bevor. RTL plant deshalb einen besonderen Service.

Der SC Freiburg hat schon alle Hausaufgaben erledigt und kann dem finalen Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase gelassen entgegenblicken: Vor dem Gastspiel bei Qarabag Agdam am Donnerstag (18.45 Uhr) steht der Gruppensieg für die Breisgauer bereits fest.

Für den 1. FC Union Berlin, den zweiten deutschen Europa-League-Starter, und Europa-Conference-League-Teilnehmer 1. FC Köln sieht die Ausgangslage dagegen anders aus: Die Kölner brauchen zuhause gegen OGC Nizza (21 Uhr) einen Sieg, um auf europäischer Bühne zu überwintern, Union bleibt mit einem Sieg bei Royale Union Saint-Gilloise (21 Uhr) sicher, mit allen anderen Ergebnissen abhängig vom Parallelspiel in der Europa League dabei.

Deswegen hat sich Rechteinhaber RTL zu einem besonderen Service entschlossen: Erstmals wird der Sender am Donnerstagabend eine "Mini-Konferenz" anbieten. Konkret werden sich zwar Moderator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund aus Köln melden, während der Partie aber immer wieder an Kommentator Cornelius Küpper abgeben, der in kurzen Schalten die Highlights vom Berliner Auftritt in Belgien präsentiert.

In voller Länge läuft Unions letztes Gruppenspiel nur bei RTL+

In voller Länge ist das Spiel der Eisernen - wie die Begegnung der Freiburger bei Qarabag - nur beim kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ zu sehen. Durch die Konferenz aber "verpassen Fans auch im Free-TV keine Entscheidung", verspricht RTL, das bereits ab 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Papendick und den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle live aus dem Kölner Stadion senden wird.

In der K.-o.-Runde der Europa und der Europa Conference League ändert sich das deutsche Teilnehmerfeld dann noch einmal. Bayer Leverkusen rutscht als Gruppendritter der Champions League in die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League, die Freiburg als Gruppensieger überspringen darf. Union würde als Gruppendritter von der Europa in die Europa Conference League "absteigen".