Zehn Minuten vor Schluss abgepfiffen: Augsburg und Besiktas trennen sich remis

Das Testspiel zwischen Besiktas Istanbul und dem FC Augsburg hatte ein überraschend frühes Ende, somit trennten sich der Bundesligist und der Dritte der Süper Lig nach nur 80 Minuten mit 1:1.

Beim FC Augsburg standen mit Dahmen, Pfeiffer und Breithaupt gleich drei Neuzugänge in der Startelf. Auch Malone, Leih-Rückkehrer vom Wolfsberger AC, spielte von Beginn an. Und die Elf von Enrico Maaßen machte es von Anfang an gut, doch bei den Abschlüssen von Vargas (6.) und Beljo (21.) fehlte es am letzten Schliff. Auf der anderen Seite nutzte Besiktas die eigene Chance: Muleka hatte bei seinem Kopfball kaum Gegenwehr (42.).

Nach dem Seitenwechsel samt elf neuer Augsburg-Spieler wurde die Partie in der 47. Minute erst einmal unterbrochen, weil Anhänger von Besiktas mit Feuerwerkskörpern schossen. Zuvor war bereits einiges an Pyrotechnik abgefackelt worden. Der Unparteiische bat beide Mannschaften nach wenigen Minuten allerdings schon wieder auf den Platz.

Im zweiten Durchgang war es der FCA, der ins Netz traf und das aus einer fast identischen Situation wie beim Treffer der Türken. Der eingewechselte Cardona hatte nach einer Ecke von Engels wenig Probleme einzunicken (58.).

Kurz vor Schluss wurde die Partie dann endgültig abgebrochen. Erneut knallte es aus dem Fanblock von Besiktas - und somit trennten sich der FCA und der türkische Klub aus Istanbul nach nur 80 Minuten mit 1:1. Für den Bundesligisten geht es jetzt ins Trainingslager.