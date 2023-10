Berlinskis Erfolgsrezept: "Meine wilde und verrückte Art findet man nicht oft"

Rot-Weiss Essen erwartet nach dem 0:4 in Unterhaching ein richtungsweisendes Spiel gegen den SC Verl. Für Ron Berlinski ein besonderes Spiel.

Rot-Weiss Essen steht nach neun Spieltagen und einer ausgeglichenen Bilanz mit zwölf Zählern momentan auf Rang 13 in der Tabelle der 3. Liga - vor allem aber die zwei unterschiedlichen Gesichter der Mannschaft dürften Cheftrainer Christoph Dabrowksi bitter aufstoßen: Nur drei Tage nach dem überraschenden 3:1-Erfolg über Spitzenreiter Dynamo Dresden kassierte Essen eine bittere 0:4-Klatsche in Unterhaching.

Fast schon sinnbildlich für Licht und Schatten in den beiden Partien steht RWE-Stürmer Ron Berlinski. War er gegen Dresden noch eine der zentralen Figuren und als Assistgeber zum zwischenzeitlichen 2:0 direkt am Erfolg beteiligt (kicker-Note: 2,5), so wurde er in Haching bereits nach 64 Minuten ohne nennenswerte Offensivaktion ausgewechselt (kicker-Note: 5,0).

Vor der Partie am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn sein Ex-Verein, der auf Platz 15 stehende SC Verl an die Hafenstraße kommt, sprach der 29-Jährige unter anderem darüber, was er dem kommenden Gegner zu verdanken hat.

Berlinski freut sich auf das Wiedersehen

Damals, als er in der Saison 2021/22 beim SC anheuerte, waren die Ostwestfalen noch recht frisch im deutschen Profifußball. Berlinski könne sich noch gut an den Moment des Angebots der Verler erinnern: "Ich wollte das sofort machen. Mit 26 Jahren als Oberliga-Spieler ein Angebot aus der 3. Liga von einem aufstrebenden Verein wie dem SC Verl zu bekommen, war eine Chance, die ich mir nicht entgehen lassen wollte."

Auf die Begegnung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, dem er viel zu verdanken habe, freue er sich "auf jeden Fall". "Der Verein hatte mir die Chance gegeben, mich im Profifußball zu beweisen. Ich hatte eine gute Zeit in Verl."

SC Verl als Sprungbrett

In seiner ersten Drittliga-Saison sorgte der Angreifer mit zehn Treffern in 25 Spielen für die Verler für Furore, was ihm in der Folge den Sprung zu Rot-Weiss Essen verschaffte. Für Berlinski, der zuvor noch beim RSV Meinerzhagen in der Westfalenliga aktiv war, alles andere als selbstverständlich: "Wenn mir jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, dass ich mich im Profifußball etablieren würde, hätte ich ihn wahrscheinlich für wahnsinnig erklärt", scherzt er im Interview auf der RWE-Website.

Ron Berlinski bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte in der vergangenen Saison. IMAGO/Markus Endberg

Dass der 29-Jährige, der im Sommer 2022 zu Rot-Weiss Essen kam und in seiner ersten Saison sieben Toren in 35 Spielen erzielte, so viel Zuspruch erhält, macht er im Wesentlichen an seinem Spielstil fest. "Ich würde auch sagen, dass man meine wilde und manchmal auch verrückte Art nicht oft findet." Perfekte Vorzeichen also für einen "Malocher-Verein wie den RWE", so Berlinski, der sich freue, dass er auch bei den Essener Fans gut ankomme.

"Eine spielstarke Mannschaft": Berlinski warnt vor seinem Ex-Verein

"Der SC Verl hat - wie jedes Jahr - eine spielstarke Mannschaft. Das Team setzt auf einen guten und geordneten Spielaufbau und legt die dafür notwendige Risikobereitschaft an den Tag", analysiert der Stürmer den kommenden Gegner

Verl stellt mit 16 Toren die drittstärkste Offensive der Liga (hinter Ingolstadt mit 17 und Saarbrücken mit 18) - allerdings mit 18 Gegentreffern auch die zweitschwächste Defensive (gemeinsam mit Bielefeld, hinter Halle mit 19). Für Berlinski könnte sich deshalb die Chance ergeben, am 10. Spieltag sein erstes Saisontor zu erzielen.

"Wir wollen an die Effektivität anknüpfen, die wir im Heimspiel gegen Dynamo Dresden an den Tag gelegt haben." Allerdings erwarte RWE "ein hartes Stück Arbeit."