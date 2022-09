Berliner AK angelt sich Lang von Erzgebirge Aue

Regionalliga-Spitzenreiter Berliner AK hat seine Lücke in der Verteidigung geschlossen und Jannis Lang von Erzgebirge Aue verpflichtet. Der 20-Jährige soll übrigens nicht der letzte Transfer der Hauptstädter gewesen sein.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spieltag

Tabelle

Transfers

Jannis Lang wechselt zum Berliner AK. Der 20-Jährige kommt vom FC Erzgebirge Aue, für den er auch schon zweimal in der 2. Bundesliga aufgelaufen ist. In der Jugend spielte der Innenverteidiger für den VfL Wolfsburg unter anderem UEFA Youth League und 17-mal für verschiedene deutsche U-Nationalmannschaften.

"Mit Jannis schließen wir die große verletzungsbedingte Lücke in der Verteidigung. Er hat am heutigen Vormittagstraining seine Stärken unterstrichen und uns auch sofort überzeugt", so BAK-Sportdirektor Benjamin Borth, der in einer Meldung seines Vereins gleichzeitig ankündigt: "Bis zur Schließung des Transferfensters werden wir mindestens noch einen Transfer tätigen."