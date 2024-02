Berlin patzt in Schwenningen - Iserlohn gibt Rote Laterne ab

Drei Spiele hatte die DEL am Dienstag zu bieten. Tabellenführer Berlin rutschte dabei beim Fünften Schwenningen aus, die Nürnberg Ice Tigers hofften vergeblich auf eine Überraschung gegen Straubing - und Iserlohn ist nicht mehr Schlusslicht.

Tabellenführer Eisbären Berlin ist nicht gut aus der Länderspielpause gekommen. Der neunmalige Meister verlor am Dienstag zum Auftakt des 45. Spieltags mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) bei den heimstarken Schwenningern. Tylor Spink (26.), Alexander Karachun (46.) und Kyle Platzer (59.) führten die Wild Wings zum 19. Heimsieg und zunächst auf Platz vier.

Der Niederlage zum Trotz bleiben die Berliner sieben Spiele vor dem Ende der Hauptrunde mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Fischtown Pinguins Bremerhaven Spitzenreiter der DEL. Auf der anderen Seite steigerte Schwenningen die eigenen Chancen, sich erstmals direkt für die Play-offs der DEL zu qualifizieren. Die Wild Wings sind den Kölner Haien mittlerweile auf fünf Punkte enteilt.

Podcast Spielabbruch wegen Tennisbällen? Die Fan-Proteste gegen DFL-Investoren (mit Helen Breit) Fan-Proteste sorgen momentan in den Stadien für lange Unterbrechungen und Nachspielzeiten. Doch was steckt hinter dem Widerstand gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL? alle Folgen

Rückschlag für Nürnberg - Iserlohn im Aufwind

Das lag auch daran, dass die Rheinländer in einem rasanten Duell mit den Iserlohn Roosters mit 4:5 (2:0, 1:2, 1:3) den Kürzeren zogen. Iserlohn bewies in dem Spiel Comeback-Qualitäten, kam zweimal nach Rückstand zurück - zunächst nach 0:2, dann nach 2:3. Am Ende sorgten Tyler Boland und Michael Dal Colle für den Sieg. Durch diesen gaben die Roosters die Rote Laterne vorübergehend an die Augsburger Panther ab - die bayerischen Schwaben sind erst am Freitag bei den Eisbären Berlin wieder gefordert.

Einen Rückschlag im Abstiegskampf kassierten auch die Nürnberg Ice Tigers. Die Franken mussten sich den Straubing Tigers mit 3:4 (2:0, 1:3, 0:1) beugen und verpassten es, sich etwas Luft zu verschaffen. Der Vorsprung der Nürnberger auf Augsburg beträgt nur fünf Punkte, jedoch ist die Düsseldorfer EG, die auf dem ersten Platz für die Pre-Play-offs liegt, nur einen Zähler weit weg.