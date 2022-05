Alba macht es deutlich und führt mit 2:0 gegen Ludwigsburg

Das erste Duell der Halbfinals-Serie hat Alba zu Hause gegen Ludwigsburg knapp gewonnen. Die zweite Partie am Sonntag wurde sehr deutlich, die Albatrosse gingen dadurch mit 2:0 in Führung. Die Riesen stehen mit dem Rücken zur Wand.

Alba Berlin ist nur noch ein Schritt vom Finale entfernt. Am Sonntag ließ der Hauptstadtclub im zweiten Halbfinalspiel daheim vor 8089 Zuschauern den MHP Riesen Ludwigsburg beim souveränen 100:76 (49:35) keine Chance. In der Serie führt Alba nun 2:0 und kann bereits mit einem Sieg am nächsten Freitag in Ludwigsburg den Finaleinzug frühzeitig perfekt machen. Beste Berliner Werfer waren Louis Olinde mit 24 und Johannes Thiemann mit 22 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste nur auf den Langzeitverletzten Marcus Eriksson verzichten. Sein Team legte gleich mit viel Energie los und ging schnell 6:0 in Führung. Doch auch Ludwigsburg brauchte nicht lange, um ins Spiel zu finden. So blieb es zunächst ausgeglichen. Alba lag zwar fast immer vorn, doch die Gäste blieben dran.

Ende des ersten Viertels wurde es dann wegen vieler Ludwigsburger Fouls hektischer. So kam der Titelverteidiger vermehrt zu Freiwürfen und konnte sich etwas absetzen. Zu Beginn des zweiten Abschnittes steigerte sich Alba. Sie zogen das Tempo an und ließen den Ball nun stark durch die eigenen Reihen laufen. Mitte des zweiten Abschnittes konnten sich die Berliner auf 16 Punkte absetzen (38:22).

Zu Beginn des dritten Viertels kam Ludwigsburg wieder auf zehn Zähler heran (49:39). Doch Alba blieb ruhig und antwortete mit einem 16:5-Lauf und zog erstmalig auf 24 Punkte davon (68:44). Die Gäste gaben zwar nicht auf, aber Alba war nun deutlich überlegen und brachte danach den klaren Sieg souverän ins Ziel.

Alba Berlin vs. MHP Riesen Ludwigsburg 100:76 (49:35)

Berlin: Louis Olinde (24 Punkte / 5 Rebounds / 1 Assist), Johannes Thiemann (22/6/1), Oscar da Silva (14/4/1), Maodo Lo (10/1/3), Tamir Blatt (7/3/6), Jaleen Smith (5/3/6), Malte Delow (5/5/1), Yovel Zoosman (4/1/1), Christ Koumadje (4/3/1), Luke Sikma (2/6/5), Ben Lammers (2/1/2), Jonas Mattisseck (1/0/1)

Ludwigsburg : Jonah Radebaugh (18 Punkte / 8 Rebounds / 1 Assist), James Woodard (14/5/5), Tremmell Darden (13/2/1), Jordan Hulls (8/1/5), Yorman Polas Bartolo (6/7/0), Jonas Wohlfarth-Bottermann (5/3/0), Jonathan Bähre (5/0/0), Ethan Happ (4/3/2), Johannes Patrick (3/1/1), Lukas Herzog (0/2/0), Jacob Patrick (0/0/0), Tekele Cotton (0/0/0)

Die Viertel im Überblick: 25:17, 24:18, 24:24, 27:17

Zuschauer: 8.089