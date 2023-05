Zum dritten Mal: Füchse Berlin gewinnen European League

Die Füchse Berlin haben zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte einen Europapokal gewonnen. Nach den Siegen im EHF-Cup 2015 und 2018 holten sich die Hauptstädter am Sonntag den Titel in der European League.

Hatte einen Anteil am Berliner Finalerfolg: Fabian Wiede. IMAGO/Eibner