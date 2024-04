Müllers Solo zum Abschluss: Eisbären schlagen Bremerhaven und gleichen aus

Bremerhaven hatte Spiel 1 in der Finalserie in der DEL für sich entschieden, Berlin hat am Freitagabend zu Hause nun zurückgeschlagen und mit dem Sieg in einem rasanten Spiel 2 zum 1:1 ausgeglichen.

Traf nicht nur doppelt, sondern auch sehenswert: Berlins Jonas Müller. IMAGO/HMB-Media