SC Magdeburg mit Arbeitssieg beim Bergischen HC

Die Rollen waren klar verteilt, als der Bergische HC in ausverkaufter Halle am Sonntagabend vor 4068 Zuschauern den SC Magdeburg empfing. Die Löwen bezeichneten sich zuvor selbst als "krassen Außenseiter". Dennoch tat sich der SCM schwer, konnte sich am Ende aber mit 27:30 (12:17) durchsetzen.

Omar Ingi Magnusson war sieben Mal vom Siebenmeterstrich erfolgreich und mit 13 Toren bester Torschütze beim Magdeburger Sieg. IMAGO/Jan Huebner