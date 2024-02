Bergischer HC fordert Recken bis in die Schlussphase

Der Bergische HC zeigte eine stark kämpferische Leistung, doch wie schon so oft in dieser Saison hatten die Kontrahenten die bessere Schlussphase. Am Ende musste sich das Team von Jamal Naji der TSV Hannover-Burgdorf mit 26:29 (14:12) geschlagen geben und muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Die Recken hingegen festigen ihren sechsten Tabellenplatz.

Der Begische HC konnte sich am Ende nicht gegen die Recken durchsetzen. IMAGO/Maximilian Koch

Der Bergische HC erwischte im Duell mit der TSV Hannover-Burgdorf eine ordentliche Anfangsphase, konnte zunächst den Spielstag vorlegen. Doch vor allem eine Steigerung in der Abwehr und die Paraden von Simon Gade ermöglichten den Recken beim 2:3 (10) erstmals in die Vorlage zu gehen. Beim BHC übernahm vor allem Eloy Morante viel Verantwortung, der Rückraumshooter erzielte beim 6:6 (14.) schon seinen vierten Treffer.

Hannover hatte aber insgesamt ein wenig die Kontrolle auf dem Parkett gewonnen, konnte aber daraus zu wenig Kapital schlagen. Starken Phasen wie beim Wegziehen zum 6:9 folgten auch wieder schwächere. Und weil Marius Steinhauser einen Siebenmeter gegen Christopher Rudeck liegen ließ, hätte der BHC gut das Spiel drehen können. Zumal Babaks Lattenkracher zum möglichen 9:9 sogar vor dem Herausspringen hinter der Linie war - einen Videobeweis kann man in der HBL allerdings nicht nutzen, da die dafür notwendige Torlinientechnik nicht installiert ist.

Der Bergische HC aber hatte nun Hoffnung geschöpft, steigerte sich in der Deckung und konnte sich mit Rudecks Impulsen mit einer Viererserie zum 13:11 (29.) die Führung holen und nahm am Ende auch durch einen treffsicheren Noah Beyer mit 6/3 Toren in Durchgang eins schon eine 14:12-Führung mit.

BHC-Fehlstart nach der Pause

Hannover startete furios in den zweiten Durchgang, über sechs Minuten benötigte der Bergische HC bis zum 15:16 von Frederik Lagefoged. Erneut über eine konsequente Deckungsleistung und Rudecks Paraden gewannen die Bergischen Löwen aber nach und nach wieder ihre Sicherheit und holten sich mit einer Viererserie zum 20:17 (45.) die Führung zurück.

Christian Prokop justierte wenig später in einer Auszeit nach, konnte zumindest seine Offensive in die Spur bringen. Die Recken spielten nun ihr Angriffe diszipliniert aus, Max Gerbl schaffte beim 23:22 (49.) den Anschluss. Nun musste auch Jamal Naji noch einmal in einer Auszeit den Reckenrhythmus brechen. Das Momentum ließen sich die Niedersachsen aber erst einmal nicht entreißen, Uladzislau Kulesh egalisierte.

Die Bergischen Löwen hatten nun auch nicht immer das Wurfglück, nachdem Grega Krecic knapp am rechten Pfosten vorbeigeworfen hatte. Wenig später sollte Renars Uscins in einen Pass sprinten und zum 25:27 stellen. Der BHC verhinderte die Entscheidung bis in die Schlussminute, dort sollte dann Uscins den entscheidenden Siebenmeter herausholen, den Edvardsson zum 26:28 verwertete.

Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 26:29 (14:12)

Bergischer HC: Rudeck (15/2 Paraden), Johannesson; Beyer 7/3, Morante Maldonado 5, Ladefoged 4, Arnesson 3/2, Persson 3, Stutzke 3, Doniecki 1, Krecic, M´Bengue, Andersen, Fraatz, Babak, Schmitz



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (10/1 Paraden), Quenstedt; Fischer 6, Edvardsson 5/2, Uscins 5, Hanne 3, Büchner 2, Kulesch 2, B. Vujovic 2, Gerbl 1, Michalczik 1, Steinhauser 1, Strmljan 1, Nyfjäll, Brozovic, Feise



Schiedsrichter: Christian vom Dorff (Kaarst)/Fabian vom Dorff (Kaarst)

Zuschauer: 2439

Strafminuten: 8 / 4