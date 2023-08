Im Elfmeterschießen: Alkmaar zittert sich in die Conference League

Nach einem 1:1 im Hinspiel gelang es Alkmaar auch beim SK Brann Bergen nicht, das Spiel vorzeitig zu entscheiden (3:3). Im Elfmeterschießen musste Torwart Mathew Ryan die Niederländer retten.

Auf dem Papier ging Alkmaar als klarer Favorit gegen den SK Brann Bergen in die Play-offs. Die Norweger hatten sich über den Pokalsieg qualifiziert und sind nach einem Jahr in der zweiten Liga erst in der vergangenen Saison in die Eliteserien, die erste norwegische Liga, zurückgekehrt.

Doch schon das Hinspiel zeigte, dass Brann Bergen durchaus mithalten kann. In Alkmaar ging die Mannschaft von Trainer Eirik Horneland sogar durch Castro mit 1:0 in Führung (59.). Hatzidiakos besorgte AZ den Ausgleich (71.).

Im Rückspiel schienen die Niederländer, die mit zwei Siegen in zwei Spielen in die Liga gestartet waren, zunächst den Klassenunterschied ausspielen zu können. Lahdo besorgte per Distanzschuss früh die Führung für seine Mannschaft (12.) und legte wenig später für Mijnans auf, der ebenfalls aus der zweiten Reihe traf (29.).

Van Bommel trifft, doch Brann Bergen kommt zurück

Abschütteln ließ sich Brann Bergen allerdings nicht. Noch vor der Pause war es ein Eckball, der den Anschluss brachte. Knudsen hatte im Zentrum etwas zu viel Platz und nickte aus sechs Metern ein (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel rückte auf Seiten Alkmaars allerdings erneut Lahdo in den Fokus. Diesmal servierte er für Ruben van Bommel - Sohn des Ex-Profis und Antwerpen-Trainers Mark van Bommel - der zum 3:1 einschieben konnte (50.).

Die Vorentscheidung? Von wegen! Die Norweger ließen sich auch vom zweiten Zwei-Tore-Rückstand nicht abschrecken und kamen diesmal sogar zum Ausgleich. Zunächst verwandelte Soltvedt einen direkten Freistoß aus knapp 25 Metern (66.), kurz vor Schluss war es dann wieder eine Ecke, die das 3:3 und die Verlängerung herbeiführte. Diesmal wurde Sery Larsen am zweiten Pfosten vergessen, der Innenverteidiger bestrafte das per Kopf (82.).

In der Verlängerung blieb die Entscheidung aus. Kurz vor Schluss musste Brann Bergens Myhre noch mit Rot vom Platz (120.+1), dann ging es ins Elfmeterschießen.

Dort zeigten beide Mannschaften zunächst keine Nerven, gleich die ersten fünf Schützen auf beiden Seiten verwandelten. Als Sechster war es bei Brann Bergen dann allerdings Börsting, der an Torwart Ryan scheiterte. Penetra hatte somit für AZ die Entscheidung auf dem Fuß und blieb eiskalt.

Mit einem blauen Auge und einem 6:5 im Elfmeterschießen kommt Alkmaar gegen Brann Bergen letztlich doch noch einmal davon und qualifiziert sich zum dritten Mal in Folge für die Europa Conference League. Im vergangenen Jahr führte der Weg bis ins Halbfinale, wo AZ erst am späteren Sieger West Ham scheiterte (1:2. 0:1).