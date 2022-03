"Bereicherung für jede Mannschaft": Greilinger bleibt ein Löwe

Der TSV 1860 München hat mit Fabian Greilinger verlängert. Der Stürmer wurde im eigenen Nachwuchsbereich ausgebildet.

Vor wenigen Tagen hatten die Giesinger schon mit Torhüter Marco Hiller verlängert, nun bindet der Drittligist einen weiteren im Löwen-Nachwuchs ausgebildeten Akteur an sich. Greilinger spielt seit sieben Jahren im Verein, 2015 kam der heute 21-Jährige von Wacker Burghausen zu den Blauen. "Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100 Prozent für die Werte, welche den TSV 1860 München verkörpern, und ist eine Bereicherung für jede Mannschaft. Daher sind wir froh mit Fabian eine Lösung für eine weitere Zusammenarbeit gefunden zu haben und gemeinsam den Weg weitergehen", wird Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel in einer Mitteilung zitiert.

Dieser Verein ist schon immer sehr besonders für meine Familie und für mich. Fabian Greilinger

Wie lange der Vertrag des Außenbahnspielers gilt, teilte der Klub nicht mit. Über die Details sei "Stillschweigen" vereinbart worden.

Greilinger kam in der Saison 2019/20 erstmals für das Profiteam in der 3. Liga zum Einsatz. In dieser Spielzeit absolvierte er 19 Einsätze (zwei Tore) und kommt auf eine kicker-Note von 3,25. "Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein und Münchens großer Liebe zu verlängern. Dieser Verein ist schon immer sehr besonders für meine Familie und für mich, deshalb freue ich mich, den Weg mit den Löwen weiterzugehen", sagt Profi selbst.