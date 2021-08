Bender-Zwillinge in Brannenburg: "Wir haben noch einiges aufzuholen"

Lars und Sven Bender in die Kreisklasse - diese Knallermeldung ist zwei Wochen alt, und für die beiden Ex-Profis läuft es beim TSV Brannenburg in der oberbayerischen Heimat gut an. Probleme bereiten noch ein paar spezielle Rituale des Amateurfußballs.

Zwei Spiele, zwei Siege - rein sportlich hätte der Start für Lars und Sven Bender beim TSV Brannenburg nicht besser laufen können, auch wenn jetzt Corona-Fälle in der Mannschaft erstmal zu Spiel-Ausfällen geführt haben. Vorher, am 2. Spieltag, erzielte Sven beim 5:2 in Samerberg sogar schon einen Treffer. "Es macht unheimlich Spaß. Wir wollen auch der Region etwas zurückgeben", sagte er in der "ran Bundesliga Webshow" über das Engagement in Brannenburg.

Dort ließen die Zwillinge aber auch durchblicken, dass manche Facette des Amateurfußballs noch ein bisschen Übung bedarf: "Ein Tragerl Bier steht immer da. Wenn du da nach dem Spiel mal ne 'Halbe' trinkst, wird man nicht negativ beäugt, dann wird einem gleich die zweite angeboten", so Lars Bender. "Da haben wir noch einiges aufzuholen. Es ist also so, dass die Jungs uns auch noch was beibringen können."

Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir noch jeden Tag unsere Leistung abrufen können. Lars Bender, TSV Brannenburg

Warum mit 32 Jahren schon Schluss mit Profifußball ist, diese Frage drängt sich auf. Lars Bender liefert eine Erklärung: "Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir noch jeden Tag unsere Leistung abrufen können. Für uns hätte es sich so angefühlt, als würden wir uns selbst ein bisschen betrügen." Und wer die Benders kennt, der weiß, dass (Selbst-)Betrug garantiert nicht zu dem bodenständigen Brüderpaar passt.

Vielmehr schreibt der TSV auf seiner Homepage: "Auch abseits des Spielfeldes zeichnen sie Charakter, Integrität und Einstellung zum Leben aus" und sind für die Brannenburger dazu auch echte Kassenschlager. Zum einen wird sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen mit stattlichen Zuschauerzahlen gerechnet, zum anderen läuft nach Informationen des "sid" derzeit der Online-Shop des Kreisklassisten heiß, denn beim Kauf von zwei Trikots bietet der Verein einen Rabatt an. Irgendwie logisch, die Bender-Zwillinge gehören einfach zusammen, auch bei der zweiten "Halben" im Mannschaftskreis.