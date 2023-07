Bender verpasst die U-19-EM

Loreen Bender sollte nach der erfolgreichen U-17-Europameisterschaft auch bei der U-19-EM glänzen, fällt nun aber verletzt aus. Alisa Grincenco rückt für die 17-Jährige nach.

Fehlt bei der EM in Belgien verletzungsbedingt: Loreen Bender von Bayer 04 Leverkusen. IMAGO/Beautiful Sports

2022 war ihr Jahr: Loreen Bender gewann mit dem DFB-Nachwuchs nach einem 3:2 i.E. gegen Spanien die U-17-Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina und wurde bei der Weltmeisterschaft in Indien im selben Jahr mit vier Treffern Torschützenkönigin. Ihr Fallrückzieher im WM-Spiel um Platz drei gegen Nigeria wurde im Oktober als "Tor des Monats" ausgezeichnet, was die Stürmerin mit 17 Jahren zur jüngsten Gewinnerin aller Zeiten machte.

Bei der U-19-EM in Belgien (18. bis 30. Juli) sollte diese Erfolgsgeschichte nun fortgesetzt werden. Die flexibel einsetzbare Offensivspielerin aus der Jugend von Eintracht Frankfurt wurde von DFB-Trainerin Kathrin Peter für das Turnier im Nachbarland nominiert und galt als eine der großen Hoffnungen im Team. Fünf Tage vor dem ersten WM-Spiel gab es schlechte Nachrichten für das deutsche Team, Bender wird fehlen.

Wie der DFB am Donnerstag bekanntgab, verletzte sich die Neu-Leverkusenerin im Training und wird morgen aus dem Teamquartier abreisen. Über die Art der Verletzung machte der Verband keine Angaben. Für Bender nominierte Peter Alisa Grincenco von Turbine Potsdam nach. Die 19-Jährige wird noch heute zum Team dazustoßen und sich mit auf das Auftaktspiel gegen Österreich am 18. Juli vorbereiten.

Im zweiten Gruppenspiel am 21. Juli geht es dann für Deutschland gegen Gastgeber Belgien, ehe drei Tage später das Duell mit den Niederlanden ansteht. Alle Vorrundenspiele der DFB-Auswahl finden in der Gemeinde Tubize statt und werden jeweils um 17.30 Uhr angepfiffen. Fans können die Begegnungen mit Deutscher Beteiligung, sowie die beiden Halbfinalpartien (27. Juli) und das Finale (30. Juli) live im Free-TV bei Sport1 verfolgen. Beim Streamingdienst DAZN werden auch alle weiteren Partien der Europameisterschaft zu sehen sein.