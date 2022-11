Bellinghams "stolzer Moment": "Es hat ewig gedauert"

England ist perfekt in die Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Beim 6:2-Auftakterfolg der Three Lions gegen den Iran trumpfte allen voran ein Bundesliga-Profi auf.

"Here I am": Jude Bellingham erzielte gegen den Iran seinen ersten Treffer im Trikot der Three Lions. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Regelmäßig marschiert er durch das Mittelfeld, ackert, geht voran, ist mit seinen 19 Jahren schon auf so vielen Ebenen Vorbild für seine Mitspieler und Vizekapitän.

Jude Bellingham spielte eine starke Vorrunde bei Borussia Dortmund, steht unter anderem bereits bei vier Treffern in der Champions League und wurde daher zurecht von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate zur Nationalmannschaft mitgenommen - als einziger Spieler im 26-Mann-Kader, der nicht in der Premier League spielt.

"Dachte nicht, dass der Ball drin ist"

Gegen den Iran stand Bellingham dann auch gleich in der Startelf. An der Seite von Declan Rice, der auf der Doppelsechs den defensiveren Part spielte, bewies der Youngster in seinem 18. Länderspiel - seinem ersten bei einer Weltmeisterschaft - die Qualitäten, die ihn auch beim BVB ausmachen.

Präsenz zeigte Bellingham im Mittelfeld aber eben auch vorne im Strafraum und belohnte sich und die Three Lions mit seinem Premieren-Treffer für die Nationalmannschaft. Er schlich sich bei einer Flanke von Luke Shaw in Nähe des Fünfmeterraums und hob den Ball per Kopf über den Torhüter hinweg ins Gehäuse (35.). "Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass der Ball drin ist. Es hat ewig gedauert, bis er ins Tor gefallen ist", gab Bellingham bei der BBC nach dem Spiel zu Protokoll.

Es war "ein sehr stolzer Moment" für ihn, so der Mittelfeldmotor, der auch im Anschluss an vielen Offensivaktionen der Three Lions beteiligt war. Auch den Fans im Khalifa International Stadium schien der Auftritt zu gefallen, noch vor der Pause stimmten einige das berühmte "Hey Jude" von den Beatles an.

"Der Sieg nimmt den Druck etwas" - Southgates Kritik

Insgesamt konnten die Zuschauer, zumindest diejenigen, die es mit den Engländern hielten, ziemlich gut gelaunt aus dem Stadion Nahe Dohas gehen, sechs Tore und ein attraktives Spiel sind Futter für die Titel-Hoffnungen der Engländer. "Wir müssen diesen Sieg genießen. Er nimmt den Druck etwas, trotzdem möchten wir auch in den nächsten beiden Spielen auf diesem Level weitermachen. Das ist unser Weg, unsere Spielweise", so Bellingham.

Weiter geht es für seine Mannschaft am Freitag (20 Uhr) gegen die USA, dann wird Bellingham sicherlich den Fokus auch etwas mehr auf die Defensive legen, als das noch gegen recht harmlose Iraner der Fall war. "Wir können bei so einem Spiel nicht zwei Gegentore kassieren", sah beispielsweise Trainer Southgate durchaus noch Verbesserungspotential.