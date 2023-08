Bellingham euphorisch: "Ich bin zehnmal besser als letzte Saison"

Was für ein Einstand von Jude Bellingham. Der Ex-Dortmunder glänzte auch in seinem zweiten Spiel für Real. Nach der Partie in Almeria kamen ihm Kindheitserinnerungen in den Sinn.

Wer soll die Tore schießen bei Real? Diese Frage stellte sich so mancher nach dem Abschied von Mittelstürmer Karim Benzema. Die Antwort darauf lautet bislang: Jude Bellingham.

Schon beim Auftaktspiel in Bilbao (2:0) war der 20-Jährige erfolgreich, in Almeria gelang ihm sogar ein Doppelpack. In beiden Spielen kam der Engländer hinter der Doppelspitze Vinicius Junior/Rodrygo auf der Zehner-Position zum Einsatz und füllt somit eine offensivere Rolle als noch zu BVB-Zeiten aus.

Sie liegt ihm offenbar - und auch mit seinen neuen Mitspielern ist Bellingham mehr als zufrieden. "Ich glaube, ich bin zehnmal besser als letzte Saison. Von diesen Spielern und diesen Teamkollegen lerne ich", sagte er bei "Real-TV". "Das Niveau hier ist sehr hoch, ich bin wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was ich von meinen Mitspielern lerne." Zudem verwies er auf seine verbesserte Fitness gegenüber der vergangenen Spielzeit.

Einige werteten diese Aussagen als Seitenhieb gegen seinen Ex-Klub. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl tat dies nicht. "Ich nehme das nicht als Kritik an Borussia Dortmund wahr. Ich weiß, dass er in den vergangenen Monaten nicht zu 100 Prozent fit war und mit seinem Knie Probleme hatte. Diese Probleme sind nun ausgestanden", erklärte der BVB-Sportdirektor bei "Bild". Er habe auch immer noch Kontakt zu Bellingham. "Wir hatten stets einen sehr respektvollen Umgang miteinander", so Kehl weiter.

Es gab keine panischen Gesichter. Jude Bellingham über den frühen Rückstand

Auch von einem frühen Rückstand - der bei Real ausgebildete Sergio Arribas traf bereits in der 3. Minute - zeigten sich die Königlichen unbeeindruckt. Am besten habe Bellingham in Almeria "das Comeback, der Kampf" gefallen. "Viele Mannschaften tun sich schwer, wenn sie früh in Rückstand geraten, wir nicht. Wir haben weiter gut gespielt, es gab keine panischen Gesichter, und am Ende war es ein komfortables Ergebnis."

Diese Real-typischen Aufholjagden haben ihm schon immer imponiert. "Ich habe das als Kind oft im Fernsehen gesehen. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Sie werden es nicht schaffen', und am Ende kamen sie zurück. Jetzt, wo ich hier bin, erlebe ich es", sagte der Engländer. "Hier herrscht Gelassenheit, ich habe nie gedacht, dass wir verlieren würden." Das habe er auch in den Gesichtern seiner Mitspieler gesehen.

Bei Real schon Publikumsliebling

Für Einsatzfreude und Engagement stand Bellingham schon immer. Dass er bei Real nun auch noch zum Goalgetter avanciert, lässt die Fanherzen höher schlagen. Bellingham ist auf dem besten Weg, zum Publikumsliebling zu werden. "Ich hoffe, dass es ihnen gefällt, wie ich spiele", sagte er. "Wenn sie glücklich sind, sind wir es auch. Ich möchte ihnen weiterhin Freude bereiten." Bislang hat Bellingham damit keine großen Probleme.