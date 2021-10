Bella Kotchap: "Ich will zeigen, dass ich lernwillig bin"

Den Titelgewinn der alten U 21 erlebte er hautnah mit, jetzt will Innenverteidiger Armel Bella Kotchap mit den neuen Jahrgang das Kunststück wiederholen.

Es ist nicht gerade die Regel, dass ein gerade mal 19 Jahre junger Innenverteidiger schon so viel Spielpraxis auf hohem Niveau vorweisen kann wie Armel Bella Kotchap. Schon in der vergangenen Saison trug der Bochumer in 28 Einsätzen zum Aufstieg des VfL bei, in der laufenden Erstligasaison hat er auch schon wieder sechs Einsätze auf dem Konto.

Und dennoch sieht sich Bella Kotchap als ein Lernender. "Zum richtige Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, ist im Fußball ein Stück weit Glücksache", erklärt das Eigengewächs, dem gleich viel Vertrauen entgegengebracht wurde. "ich habe immer versucht, alles umzusetzen, was man mir von kleinauf mitgegeben hat. Ich will zeigen, dass ich lernwillig bin."

Auch in der U-21-Nationalelf. "Der Trainer hat gesagt, dass er noch einige Stellschrauben erkennt, das hat dafür gesorgt, dass erst mal andere gespielt haben, ich soll im Training weiter an mir arbeiten. An technischen Dingen und im Aufbauspiel, wo ich noch Entwicklungspotenzial habe. Ich nehme die Kritik von erfahrenen Leuten gerne an."

Van Dijk - "ziemlich rustikal, meistens fair"

Zusätzlich studiert er genau auch seine Vorbilder "in Dokumentationen oder Spielen", um sich abzuschauen, "was können die besonders gut, woran muss ich arbeiten, damit ich vielleicht auch mal diesen Weg gehen kann". Liverpools Virgil van Dijk ist sein Idol, "er hat ein ziemlich rustikales Spiel, meistens fair. Ich versuche von solchen Vorbildern zu lernen".

In dieser Entwicklung hat auch Bella Kotchap in der Bundesliga schon Lehrgeld gezahlt. "Ich versuche, in jedem Spiel meine Bestleistung zu bringen. Es ist nicht so einfach als Aufsteiger in die Bundesliga zu kommen", versichert das Talent, "wir wussten dass es schwer wird, aber das klare Ziel ist, die Klasse zu halten."

Dafür steht am kommenden Wochenende ein richtungsweisendes Aufsteigerduell in Fürth an. "In der U 21 sind mit Maximilian Bauer und Jamie Leweling ja auch Fürther Jungs dabei, wir blicken alle schon relativ gespannt auf dieses Spiel", so Bella Kotchap, "in unserem Verein machen wir uns da aber keinen besonderen Druck. Es ist ein wichtiges Spiel, wir versuchen, die drei Punkte einzusacken, es wird ein Kampf wie in einem Zweitliga-Topspiel." Zuvor aber steht mit der U 21 am Dienstag das nächste EM-Qualifikationsspiel im ungarischen Szeged an (LIVE! ab 17.30 Uhr bei kicker).

"Es ist ein Privileg"

Langfristig will sich der Bochumer weiter verbessern, um auch in der U 21 mehr Spielpraxis zu bekommen. Schließlich hat er im Stand-by-Modus den Titelgewinn der Vorgänger-Generation hautnah miterleben können. "Das war für mich eine tolle Erfahrung, dafür bin ich sehr dankbar, es ist ein Privileg, hier dabei zu sein und das Deutschlandtrikot tragen zu dürfen", sagt der Sohn des früheren Profis und Nationalspielers Kameruns, Cyrill Bella, "ich hoffe, dass weitere tolle Erfolge dazukommen und wir das Turnier noch mal so gestalten können, das wäre ein wunderbarer Abschluss."