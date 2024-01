Belichick-Nachfolge geklärt: Patriots befördern Mayo

Einen Tag nach dem Aus von Bill Belichick haben die New England Patriots bereits die Nachfolge der Trainer-Legende geklärt. In Jerod Mayo (37) übernimmt ein ausgewiesener Schüler des Ex-Coaches.

Bereits während der Saison - als Belichicks Aus noch gar nicht feststand - galt Jerod Mayo als einer der Topfavoriten auf dessen Nachfolge. Am Freitag, einen Tag nach der endgültigen Trennung der New England Patriots und der 71-jährigen Trainer-Ikone, berichten nun die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter übereinstimmend, dass die Entscheidung gefallen ist: Der 37-jährige Mayo wird neuer Head Coach des Super-Bowl-Rekordsiegers und soll in der kommenden Woche auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Er wird damit der erste Patriots-Coach seit dem Jahr 2000, der nicht Bill Belichick heißt.

Damit wird das Franchise aus Massachusetts auf der Trainerposition stolze 34 Jahre jünger, der völlige Neuanfang bleibt allerdings aus: Mayo ist ein ausgewiesener Schüler Belichicks und in der Franchise bestens bekannt. Die Patriots wählten ihm im Draft 2008 an zehnter Stelle aus, im Anschluss spielte er sieben Jahre lang als Linebacker in Belichicks Defense, wurde in dieser Zeit zum Defensive Rookie Of The Year, zweimal in den Pro Bowl und einmal ins All-Pro-Team der Liga gewählt. 2015 gewann er mit New England den Super Bowl, ein Jahr später beendete er seine Karriere - ohne für ein anderes Team als die Patriots gespielt zu haben.

2019 holte ihn Belichick zu den Patriots zurück, diesmal als Linebacker-Coach. Diese Position bekleidete er bis zuletzt. Weil Mayo bereits Teil des Franchises ist und sein Vertrag bereits entsprechend strukturiert war, kann New England den üblichen, von der NFL vorgeschriebenen Trainerauswahlprozess umgehen.

Innerhalb der Organisation und insbesondere bei den Spielern genießt Mayo Berichten zufolge einen exzellenten Ruf. So exzellent, dass die Verantwortlichen über seine fehlende Erfahrung hinweg sahen: Mayo hat bislang weder als Head Coach, noch als Coordinator gearbeitet und wird mit nun 37 Jahren der jüngste aktuelle Head Coach der NFL. Er löst damit Sean McVay von den Los Angeles Rams ab, der diesen Titel bereits seit 2017 innehatte. Mayo wird außerdem der erste schwarze Head Coach der Patriots-Geschichte.

Damit sind in der NFL noch sieben Trainerposten frei. Belichick gilt als Kandidat, eines der Teams zu übernehmen. Speziell mit den Atlanta Falcons wurde er zuletzt häufig in Verbindung gebracht.