Ende einer Ära: Belichick nicht mehr Head Coach der Patriots

Es ist längst keine Überraschung mehr und wird sich trotzdem noch ein Weilchen komisch anfühlen: Bill Belichick ist nicht mehr Head Coach der New England Patriots - nach 24 Jahren, in denen er mit den Pats sechsmal den Super Bowl gewann und die wohl größte Dynastie der NFL-Geschichte formte.

Mehrere NFL-Insider berichteten am Donnerstag über die Trennung, die ESPN zuerst vermeldete. Am Donnerstag (18 Uhr MEZ) haben die Patriots zu einer Pressekonferenz geladen, dann dürfte Belichicks Abgang offiziell gemacht werden. Berichte über das bevorstehende Ende einer großen Ära in Foxborough hatte es schon seit Monaten gegeben, spätestens seitdem die Saison der Patriots mit der 6:10-Niederlage gegen die Indianapolis Colts in Frankfurt am 12. November 2023 einen absoluten Tiefpunkt erlebte.

Sechs Super-Bowl-Siege

Nach dem 3:17 gegen die New York Jets beendeten die Patriots die Spielzeit mit einer Blanz von 4-13 und verpassten die Play-offs zum dritten Mal in Folge. Im kommenden Draft dürfen sie an Position 3 wählen. Zeit für einen Neuanfang - ohne den erfolgreichsten Head Coach der NFL-Geschichte, dessen beeindruckende Liste an Erfolgen mit den Patriots folgende beinhaltet: Sechs Super-Bowl-Siege (bei insgesamt neun Auftritten), neun Conference-Championships, 17 Divisionstitel, 21 Spielzeiten mit positiver Bilanz, eine davon (2007) ungeschlagen.

Eng verbunden sind diese Erfolge natürlich mit Quarterback Tom Brady, den die Patriots im Jahr 2000, als auch Belichick nach New England kam, in der 6. Runde des Drafts an 199. wählten. Seit Bradys Abgang im Frühjahr 2020 zeigte die Tendenz bei den Patriots kontinuierlich nach unten. Einige Fehler wurden gemacht - auch von Belichick.

Belichicks Vertrag in New England lief eigentlich noch ein Jahr. Doch nach intensiven Gesprächen mit Besitzer Robert Kraft im Verlauf der Woche sollen beide zum Schluss gekommen sein, dass es an der Zeit war, die Zusammenarbeit nach 24 Jahren zu beenden.

Noch 14 Siege fehlen Belichick zu Shula

Die Patriots werden Belichick auf dem Weg zu einem anderen Team keine Steine in den Weg legen und ihn ohne Gegenwert ziehen lassen. Denn aufhören will der 71-Jährige noch nicht. 14 Siege fehlen Belichick (333 gewonnene Spiele in der NFL) schließlich nur noch, um in der ewigen Bestenliste mit dem legendären Don Shula (347 Siege) gleichzuziehen. An Interessenten dürfte es nicht mangeln, zahlreiche Teams suchen noch nach einem Head Coach für die neue Saison - unter anderem die Atlanta Falcons, denen bereits Interesse nachgesagt wird.

Im Football kommt es dieser Tage damit zu mehreren bemerkenswerten Einschnitten. Am Mittwoch hatten die Seattle Seahawks vermeldet, nicht mit Head Coach Pete Carroll in die kommende Saison zu gehen. Außerdem erklärte mit Alabama-Coach Nick Saban der erfolgreichste Coach der College-Football-Geschichte seinen Rücktritt. Saban ist eng mit Belichick befreundet.