Last-Minute-Treffer durch Bale: Wales schlägt Belarus

Am Sonntag gastierte die Nationalmannschaft aus Wales bei Belarus. In Kasan war ordentlich Programm geboten. Drei Elfmeter wurden verwandelt - und Wales-Kapitän Bale schoss die Drachen kurz vor Schluss zum Sieg.

Belarus empfing Wales im Zentralstadion des russischen Kasan. Aufgrund politischer Einschränkungen fand die Partie nicht im eigenen Land statt. Die Mannschaften waren bis dato mit drei Punkten tabellarisch auf Augenhöhe.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, das Spiel lief die meiste Zeit in der Hälfte von Belarus ab. Bereits in der vierten Minute gab es die erste große Chance für Wales: Davies legte den Ball vor zu Bale in die Strafraummitte. Dieser nahm an und befand sich in perfekter Abschlussposition. Chernik wollte retten, ging dabei allerdings einen Schritt zu weit nach vorne und stieß Bale zu Boden (4.). Dafür sah der Torhüter Gelb und es folgte der Strafstoß. Der Gefoulte selbst trat an und verwandelte eiskalt mit links in die rechte Ecke (5.).

Strafstoß Nummer zwei

Bei den Belarussen ging nach vorne anfangs nicht viel, in der 18. Minute kamen sie aber zu ihrer ersten Chance: Lisakovich zog in den gegnerischen Strafraum ein, rannte sich jedoch fest. Klimovich eroberte gegen James das James zurück und schloss direkt ab, der Ball ging rechts am Tor vorbei. Als nächstes stand Zolotov im Sechzehner im Fokus, er wurde von Gunter umgestoßen - es folgte der zweite Elfmeter, diesmal für die Gastgeber: Lisakovich trat an, netzte mit dem rechten Fuß in die linke untere Ecke ein zum 1:1 ein (29.).

Von da an machte Belarus Druck. Nur eine Minute später sicherte sich Lisakovich den Ball und schickte einen tiefen Pass zu Sedko in die Strafraummitte. Dieser nutzte die Chance, traf mit links in die Tormitte und brachte seine Mannschaft in Führung (30.). Mit einem Stand von 2:1 ging es in die Pause.

Wales kommt stark aus der Pause

In der zweiten Hälfte entwickelte sich die Begegnung zu einer Abwehrschlacht für Belarus. Die Waliser hatten eine Chance nach der anderen. In der 69. Minute wurde Davies im Strafraum durch Ebong gefoult: Der dritte Elfmeter des Spiels. Wieder trat Bale an und netzte per Linksschuss in die Tormitte ein. Der Heimmannschaft gelang indes nur noch eine nennenswerte Chance: Bykov sicherte sich in der gegnerischen Hälfte das Leder und zielte aus der Distanz auf das Waliser Tor, doch sein Abschluss ging knapp rechts vorbei.

Wales dominierte nun deutlich und belohnte sich dafür durch einen Last-Minute-Treffer. James passte quer zu Bale in das Zentrum des Sechzehners. Der Kapitän schob den Ball hinter die Torlinie in die rechte untere Ecke und schoss sein Team so zum 3:2-Sieg (90. +3).