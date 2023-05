Bei Viertelfinaleinzug: DEB-Team gegen Erzrivalen Schweiz

Sollte Deutschland das Viertelfinale erreichen, kommt es wieder zum Duell mit dem Erzrivalen Schweiz. Die Eidgenossen gewannen am Sonntag auch das Topspiel der Gruppe B gegen Tschechien stehen damit vorzeitig als Erster der Gruppe B fest.

Bislang gewannen die Schweizer damit alle sechs Vorrundenspiele in Riga. Tschechien ging am Sonntagabend zunächst durch Roman Cervenka mit 1:0 in Führung (7.), dann konterten die Eidgenossen durch Romain Loeffel (13.) und zweimal Andres Ambühl (24., 29.). Dominik Kubalik und Tanner Richard sorgten für die weiteren Treffer im Schlussdrittel (53., 56.).



Während die Schweiz also sicher als Gruppensieger feststeht, kann sich Deutschland nur noch als Vierter der Gruppe A in Tampere für das Viertelfinale qualifizieren und müsste für das K.-o.-Spiel am Donnerstag nach Lettland reisen.

Für Deutschland wäre das Aufeinandertreffen dennoch ein gutes Omen. Denn bei den bisherigen Halbfinalteilnahmen 2010 und 2021 hatte Deutschland jeweils das Viertelfinale gegen die Schweiz gewonnen. Die Alpenländer treten in Riga allerdings in Nico Hischier (New Jersey Devils), Kevin Fiala (Los Angeles Kings) oder Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) mit einigen Stars aus der NHL an.

Nur wenn Deutschlands Hauptkonkurrent Dänemark seine beiden noch ausstehenden Spiele gegen die Titelfavoriten Schweden (Montag, 15.20 Uhr) und Finnland (Dienstag, 19.20 Uhr) gewinnt und dabei mindestens fünf Punkte holt, würde Deutschland auch im Falle eines Sieges im letzten Vorrundenspiel gegen Außenseiter Frankreich (Dienstag, 11.20 Uhr) das Viertelfinale noch verpassen.