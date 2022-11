Bei Shiffrins Auftaktsieg: Dürr landet auf Platz 4

Der Slalom in Levi ist für die Damen gleichzeitig das erste Rennen in diesem Winter. Lena Dürr war auf gutem Weg, direkt einen Coup zu landen, musste nach Führung im ersten Durchgang jedoch die hochkarätige Konkurrenz um Siegerin Mikaela Shiffrin noch vorbeiziehen lassen.

Lena Dürr hat ihre optimale Ausgangsposition beim ersten Weltcup-Slalom der Saison nicht in einen Sieg umwandeln können. Die 31 Jahre alte Münchnerin verlor am Samstag im finnischen Levi nach relativ deutlicher Führung im ersten Lauf - ihr Vorsprung betrug 0,45 Sekunden - im Finaldurchgang zu viel Zeit. Am Ende standen Platz vier und auf Anhieb die nationale WM-Norm zu Buche.

Der Rückstand von Dürr auf Siegerin Mikaela Shiffrin, die im zweiten Lauf aufdrehte, betrug am Ende 0,75 Sekunden. Zweite wurde Anna Swenn Larsson aus Schweden, die die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova in Schach hielt.

Jessica Hilzinger als 16. und Andrea Filser auf Platz 24 rundeten das gute deutsche Gesamtergebnis ab. Emma Aicher, Lara Klein bei ihrem Weltcup-Debüt und Marlene Schmotz hatten den Finallauf der besten 30 verpasst. Am Sonntag (10.15 und 13.15 Uhr/LIVE! bei kicker) steht für die Damen in Lappland ein zweiter Slalom an.

