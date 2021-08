Bei Atalanta hegt nicht nur Gosens Träume

Atalanta Bergamo schlüpft gerne wieder in die Rolle des Jägers. Träume hegt vor der neuen Spielzeit derweil nicht nur Robin Gosens. Die Lombarden im Schnellcheck vor dem Start der neuen Serie-A-Saison 2021/22.

Er will mit Atalanta in dieser Saison wieder hoch hinaus, aber bald auch in die Bundesliga: Robin Gosens. imago images

Wer und was ist neu?

Im Gegensatz zu anderen Top-Mannschaften in Italien hat Atalanta Bergamo seinen Kader nicht stark durcheinandergewürfelt. Kontinuität auf und neben dem Platz soll die Lombarden auch in der Spielzeit 2021/22 auszeichnen. Etwas Aderlass war aber doch: Speziell Tottenham blickte vor der Saison nach Bergamo und lotste mit Copa-America-Sieger Cristian Romero (23, Innenverteidiger, Sockelablöse von 50 Mio. Euro) sowie Keeper Pierluigi Gollini (26, Leihe mit Kaufoption) zwei Leistungsträger der Vorsaison nach Nordlondon.

Aufgefangen wurden die Abgänge durch die Leihe von Juve-Defensivspezialist Merih Demiral (23), die Verpflichtung von Hellas-Innenverteidiger Matteo Lovato (21, rund acht Mio. Euro) und den teuren Transfer von Udine-Keeper Juan Musso (27, 20 Mio. Euro). Als Backup für Robin Gosens (27), der im Sommer einmal mehr seinen Traum von der Bundesliga formuliert hatte ("Den Traum will und werde ich mir erfüllen"), lieh Atalanta Giuseppe Pezzella (23) von Parma aus.

Mit Spannung verfolgt wird das Stürmer-Karussell, das auch Duvan Zapata (30) auf den Plan rief. Trotz der Verpflichtung von Edin Dzeko bleibt Inter hartnäckig. 30 Millionen Euro sowie zusätzliche Boni sollen bereits offeriert worden sein, doch Atalanta will seinen Angreifer nicht ohne einen starken Ersatz in der Hinterhand abgeben. Dabei sei Zapata von einem Engagement beim amtierenden Meister nicht abgeneigt, wie sein Berater Fernando Schena jüngst eingestand. Tammy Abraham (23) entschied sich für die Roma, die Idee eines Transfers des nun ohnehin verletzten Andrea Belotti (27, Torino) habe die Verantwortlichen nie wirklich überzeugt.

Wie ist die Stimmung?

Atalanta geht als Vorjahresdritter zum dritten Mal in Folge und überhaupt zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League an den Start. In der Vorbereitung wurden die beiden Härtetests gegen West Ham (0:2) und Juventus (1:3) zwar verloren, doch in Bergamo herrscht Zuversicht. Der Druck lastet einmal mehr auf der reichen Konkurrenz aus Mailand und Turin. Die Underdog-Rolle liegt "La Dea" aber bestens, das hat die Vergangenheit gezeigt - wenngleich man im Rückspiegel auch auf Lazio und die Roma achten muss.



Der große Trumpf in Bergamo bleibt in jedem Fall Gian Piero Gasperini (63). Seinen Power-Fußball und die Idee, die Gegner über den ganzen Platz zu jagen, haben Gosens & Co. über die Jahre längst verinnerlicht sowie stetig perfektioniert. Bezeichnend, dass Romero den Italiener nach seinem Abgang gen Premier League in der spanischen Zeitung "AS" adelte: "Er hat mir geholfen, mich so zu entwickeln. Ich denke, er war der beste Trainer, den ich in meiner Karriere bisher hatte."

Wie lautet das Ziel?

Das Ziel in Bergamo kann nur lauten, sich weiter in der Spitzengruppe der Serie A zu etablieren. Ein viertes Jahr in der Königsklasse wäre angesichts der weitaus zahlungskräftigeren Konkurrenz bemerkenswert, aber längst keine Überraschung mehr. Wonach sich die Fans aber vor allem sehnen: einen Titel.

Mindestens mit einer Hand dran war Atalanta in der jüngeren Vergangenheit an der Coppa Italia. Nach den Final-Niederlagen 2019 (0:2 gegen Lazio) und 2021 (1:2 gegen Juventus) wäre die Zeit reif. Das einzige Mal konnten die Lombarden in der Saison 1962/63 den italienischen Pokal in den Nachthimmel recken.

Was sagt der Trainer?

Wie er seine Mannschaft vor dem Serie-A-Start beim FC Turin am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) anpacken muss, weiß Gasperini: "Wir kämpfen weiterhin gegen die Top-Klubs, die weit mehr Geld als wir haben. Doch ich bin stolz, was wir bislang mit diesem Team erreicht haben." Auf Einzelgespräche mit dem Taktikgenie warten Atalanta-Profis übrigens oft vergeblich, wie Gosens auch in seiner Autobiographie verriet. Ein solches soll nun aber Wirkung gezeigt haben: Gasperini habe jüngst den direkten Austausch mit Josip Ilicic, von der AC Milan umworben, gesucht und ihn dabei wohl von einem Verbleib in Bergamo überzeugt.