"Bei 400 aufgehört": Sandhausens außergewöhnliche Transferperiode

Vor dem Spiel gegen den Halleschen FC sprach Sandhausens Trainer Danny Galm über den großen Kaderumbruch im Sommertransferfenster und gab ein Kaderupdate.

"Das ist außergewöhnlich und schon ein Brett", gab Sandhausens Cheftrainer Danny Galm auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Halle (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu. Einen Kader in solchem Maße umzubauen, das habe weder er noch sein erfahrener Co-Trainer Gerhard Kleppinger je erlebt. 18 externe Neuzugänge hat der SVS verpflichtet, dazu noch drei Jugendspieler aus der eigenen U 19 hochgezogen. Dem standen 26 Abgänge entgegen, bedingt durch den Abstieg aus der 2. Bundesliga.

"Ich hoffe, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Aber es hat Spaß gemacht", resümierte Galm die Transferperiode. Das Ziel sei es gewesen, eine "neue Linie im Kader aufzubauen" und das Team zu verjüngen. Ihm und dem Verein seien zahlreiche Spieler angeboten worden - "ich habe irgendwann bei 400 aufgehört zu zählen", meinte Galm -, doch man habe in der "Kaderplanungsgruppe" nach Spielern gesucht, die "zu uns passen, die charakterstark sind und aus der Gegend kommen".

Nun freue er sich aber, dass der Kader komplett ist. Und wenn er sich den Zusammenhalt in seiner neu formierten Mannschaft ansehe, "dann haben wir sehr viel richtig gemacht", so der 37-jährige Coach.

Gegen Halle "All-in gehen" und "Serie starten"

Angesichts der großen Transferbewegungen bei Sandhausen spielte das anstehende Spiel beim Halleschen FC beinahe eine untergeordnete Rolle. Galm forderte von seiner Mannschaft, an die erste Halbzeit beim Heimsieg gegen den TSV 1860 München anzuschließen. Dort habe man "die Punkte angewandt, die wir brauchen", insbesondere das intensive und aggressive Spiel mit und gegen den Ball. Man habe auch die schwächere zweite Hälfte, in der sein Team sich etwas zu tief habe fallen lassen, gut analysiert und besprochen, was man verbessern könne.

Halle, trainiert von seinem "Stürmerkollegen" aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart II, Sreto Ristic, agiere viel über die Zielspieler in der Spitze, die sich in alles reinwerfen, aber auch Tempo haben, so Galms Analyse. "Wir müssen daher in der Art, wie wir den Ball haben wollen, intensiv und giftig sein", gab der Trainer seinen Spielern mit auf dem Weg.

Nach einer langen Woche, in der man gut gearbeitet und im Training Schwerpunkte auf das "Thema Intensität" gesetzt habe, sieht Galm seine Mannschaft aber "gut aufgestellt". Überhaupt gelte es in jedem Spiel, egal ob daheim oder auswärts, konzentriert zu sein und "immer All-in zu gehen". Er wolle nun nach dem passablen Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen "eine Serie starten" und in Halle endlich den ersten Auswärtssieg holen.

Fuchs fällt aus, Zander kann auf Minuten hoffen

Ob es dabei zu Wechseln in seiner Startaufstellung kommen werde, ließ Galm zunächst noch offen. "Wir haben eine gute Breite im Kader, die uns in den kommenden Monaten auszeichnen soll", ließ der SVS-Trainer nur wissen.

Nicht mit von der Partie ist neben dem Langzeitverletzten Lucas Laux, der am Dienstag erfolgreich am Kreuzband operiert wurde, auch der zuletzt angeschlagene Alexander Fuchs. Fuchs sei zwar wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, arbeite aber vorerst noch individuell, gab Galm ein Update.

Wieder auf Einsatzzeiten hoffen kann dagegen Luca-Milan Zander, der nach seiner Sprunggelenksverletzung bereits gegen die Münchner Löwen wieder im Kader stand. Zander sei ein "extrem wichtiger Spieler mit Riesenansehen in der Mannschaft" und nach einer vollen Woche im Teamtraining wieder soweit, "um bald wieder auf seine Einsatzzeiten zu kommen", freute sich der 37-Jährige.

Neuzugang Weik in Halle dabei

Ebenfalls im Kader stehen wird der frischste Neuzugang am Hardtwald, Jonas Weik. Der war erst am Donnerstag vom VfB Stuttgart verpflichtet worden, "als weitere Option auf der Linksverteidigerposition". Bereits am Freitag trainierte der 23-Jährige erstmals mit dem Team und stellt somit gegen Halle bereits eine Option da. Und für seinen Neuzugang Nummer 18 hatte Galm bereits ein Lob übrig. "Seine Flanken von links sind nicht so schlecht", schmunzelte der SVS-Trainer zum Abschluss der Presserunde.