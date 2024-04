Begehrter Preußen-Sportchef wiegelt ab: "Werde mich nicht zu Spekulationen äußern"

Besser könnte es für Preußen Münster kaum laufen, der Glaube an den Aufstieg ist da. Der Haken: Die starke Serie weckt Interesse.

Die Euphorie in Münster ist riesig. "Im Moment des Abpfiffs hatte ich echt Gänsehaut", sagte Innenverteidiger Simon Scherder (kicker-Note 1,5) nach dem 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden und der Eroberung von Tabellenplatz drei. Das seit Monaten in Top-Form spielende Vereins-Urgestein verriet, dass er die Begeisterung auf den Rängen geradezu aufsaugt.

Vom Zweckpessimismus, der den SCP seit Jahrzehnten umgibt, ist nichts mehr zu spüren. Weil der Klub seit dem Abstieg in die Regionalliga auf allen Ebenen (Finanzen, Strukturen, Binnenverhältnis) große Schritte nach vorn gemacht hat, herrscht ein neues Vertrauen in die Verantwortlichen und aktuell vor allem auch in die Mannschaft. Der Glaube an die Sensation ist da. Besser könnte es sportlich also kaum laufen.

Niemeyer: Noch keine Entscheidung gefallen

Allerdings besteht mehr denn je die Sorge, dass der Höhenflug Begehrlichkeiten in den Bundesligen weckt. Das gilt nicht nur für Spieler, sondern auch für Sportchef Peter Niemeyer, der auf den Wunschlisten einiger attraktiver Adressen steht. Die Standorte Darmstadt und Bremen etwa werden in Medienberichten immer wieder genannt.

Der Architekt des funktionierenden Preußen-Teams wiegelt ab, sagt, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. "Mein Fokus liegt auf dem Tagesgeschäft, ich werde mich nicht zu Spekulationen äußern. Der Verein und die Mannschaft stehen über allem", sagt der 40-Jährige. "Auch über meinen persönlichen Interessen."

Selbst wenn das Thema nach der Saison noch mal heiß werden könnte, zeigt auch der Umgang des Sport-Geschäftsführers damit: Die Preußen meinen es ernst und sind noch lange nicht satt.

Hildmanns Zukunft in Münster ist geregelt

Was eine andere Personalie anbelangt, hatte Niemeyer bereits Anfang März für Klarheit gesorgt. Der Vertrag mit Trainer Sascha Hildmann wurde um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Der 51-jährige Coach heuerte im Dezember 2019 in Münster an. Nach dem Abstieg in die Regionalliga im Corona-Jahr 2020 führte Hildmann die Preußen 2023 zurück in die 3. Liga - und darf aktuell vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen.