"Beeindruckende Verstärkung": Köln holt Bienz

Alena Bienz verstärkt den 1. FC Köln zur neuen Saison - und der Klub feiert sich ein bisschen selbst dafür.

Sie zähle "zu den größten Talenten des Schweizer Fußballs", sei in ihrer Heimat ein "Ausnahmetalent" im Mittelfeld und überhaupt eine "beeindruckende Verstärkung": Gemäß der Pressemitteilung ist sich der 1. FC Köln sicher, mit der Verpflichtung von Alena Bienz (19) einen echten Transfercoup gelandet zu haben.

Die U-19-Nationalspielerin, die bis 2025 unterschrieben hat, wechselt nach sieben Jahren beim FC Luzern nach Deutschland. In der abgelaufenen Saison erzielte sie in der höchsten Spielkasse der Schweiz sieben Tore in zwölf Partien, dazu zwei in drei Play-off-Auftritten.

"Ich freue mich riesig auf den FC und auf die neue Herausforderung in der Frauen-Bundesliga", wird Bienz zitiert. Sie habe sich "von der ersten Sekunde an sehr wohl gefühlt. Der FC ist mit seinen Werten ein großartiger Verein, und ich bin stolz, ab Sommer ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen."

"Beidfüßig, torgefährlich, sympathisch"

Nicole Bender, die Sportliche Leiterin der FC-Frauen, freut sich auf "eine kreative Mittelfeldspielerin mit einem starken Offensivdrang. Wir sind glücklich, dass wir sie trotz großer internationaler Konkurrenz überzeugen konnten, zu uns zu wechseln. Sie hat eine gute Technik, ist beidfüßig, torgefährlich und hat auch in den Gesprächen einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen."

Der FC hatte die erste Saison nach dem Aufstieg mit 22 Punkten aus 22 Spielen auf dem achten Platz beendet.