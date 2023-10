Beckham rief angefeindeten Maguire an: "Hat mich wirklich berührt"

Die eigene Karriere ist für Harry Maguire längst zum Spießrutenlauf geworden. David Beckham, der einst Ähnliches durchlebte, hat sich deswegen beim Verteidiger gemeldet.

Ein aktuelles und ein ehemaliges Feindbild der englischen Fußball-Öffentlichkeit: Harry Maguire (li.) im Gespräch mit David Beckham. The FA via Getty Images

Etwa einen Monat ist es jetzt her, da hat Harry Maguire mit der englischen Nationalmannschaft in Schottland 3:1 verloren. Eigentlich hatte er natürlich 3:1 gewonnen, als Teil der Mannschaft. Doch der Einzelspieler Maguire, der per Eigentor den einzigen Gegentreffer fabrizierte, hatte - mal wieder - verloren.

Ironisch hatten die schottischen Fans einen Mann angefeuert, der vor nicht allzu langer Zeit noch rund 85 Millionen Euro schwer und Kapitän von Manchester United war. Eine schier unendliche Serie von Unsicherheiten, Fehlern und Degradierungen hat den einstigen Klasse-Verteidiger seither zu einer Lachnummer avancieren lassen, die eigentlich nur noch unter Gareth Southgate in der Nationalmannschaft großes Vertrauen spürt.

Ein Anruf vom Kindheitshelden

Der 30-Jährige betont zwar immer wieder, dass er mit der Kritik und Häme umgehen könne und werde, die immer mehr und mehr wird rund um eine bittere Situation, in die Maguire tiefer und tiefer reinrutscht. Als er auch beim Klassiker Schottland gegen England nicht aus diesem Teufelskreis ausbrechen konnte, klingelte das Telefon.

David Beckham war am anderen Ende der Leitung, wie Maguire auf einer Pressekonferenz während der Länderspielpause verriet. Vor drei Wochen sei das gewesen, nicht lang nach seinem Eigentor im Trikot der "Three Lions". "Er hat sich bei mir gemeldet, das war nett von ihm", so Maguire, der den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän stets zu seinen Kindheitshelden zählte. "Sein Anruf bedeutete mir alles, das hat mich wirklich berührt."

1998 wendete sich Fußball-England gegen Beckham

Kollektive Häme und Abneigung - Beckham konnte nach der WM 1998 ein Lied davon singen, als England im Achtelfinale an Argentinien scheiterte, nachdem der damalige Mittelfeldspieler für ein Nachtreten gegen Provokateur Diego Simeone die Rote Karte gesehen hatte. "Das ganze Land hasste mich", erinnerte sich Beckham jüngst in einer Netflix-Dokumentation über seine Karriere. "Wo immer ich auch hinging, jeden Tag wurde ich beleidigt."

Der heute 48-Jährige weiß, wovon er spricht, und konnte Maguire wohl ein paar wertvolle Ratschläge geben. Beckham gewann damals ein Jahr nach seinem Tiefpunkt das Triple mit Manchester United, 2001 führte er England durch starke Qualifikations-Leistungen zur WM 2002. Einen solchen Turnaround will auch Maguire schaffen, den all die Kritik "weniger trifft als meine Familie und Freunde". Er erinnert sich noch daran, dass es "auch einige Jahre gab, in denen ich viel gelobt wurde". Dahin möchte er zurückkommen.