Bellingham trumpft auf: England gewinnt den Inselklassiker

Die Performance von Jude Bellingham lässt sich zurzeit sehen - auch im Nationaltrikot. Beim 3:1-Sieg Englands über Schottland avancierte der frühere Dortmunder zum Matchwinner.

Zum 116. Mal standen sich Schottland und England beim großen Inselklassiker gegenüber. Dass es sich lediglich um ein Testspiel handelte, tat dem Prestige des Duells keinen Abbruch.

Auch auf den Rängen des Hampden Parks im schottischen Glasgow machte sich die Brisanz schnell bemerkbar. Die Fans Schottlands, das eine 96 Kilometer lange Grenze mit dem großen Nachbarn aus dem Vereinigten Königreich teilt, bejubelten zum Teil jede Kleinigkeit, etwa den Einsatz ihres Kapitäns Robertson, der nahe der Mittellinie bloß einen Einwurf herausgeholt hatte (11.).

Doppelschlag erstickt schottische Euphorie

Nach einer halben Stunde war den Bravehearts dann nicht mehr zum Feiern zumute. Denn die favorisierten Engländer nutzten gleich ihre ersten beiden guten Chancen zu einem Doppelschlag. Erst hielt Foden erfolgreich den Fuß in eine Walker-Flanke (32.), keine drei Minuten später verfrachtete Bellingham den Ball ins Tor (35.), nachdem Robertson ihm die Kugel wie auf dem Silbertablett serviert hatte.

Bellingham, der anders als zuletzt bei Real Madrid die Achter-Position für sich beanspruchte, war der Auffälligste bei den Three Lions. Das blieb auch so im zweiten Durchgang, der schleppend begann, dann aber auch aufgrund von ein paar Einwechslungen Fahrt aufnahm.

Kane egalisiert Maguires Eigentor

Schottlands Trainer Steve Clarke brachte in Christie und Dykes zwei Angreifer, die das Offensivspiel der Gastgeber merklich belebten. Bei England kam Maguire, der die Defensive eigentlich noch weiter stabilisieren sollte, aber stattdessen eine Robertson-Flanke ärgerlich ins eigene Tor abfälschte und das Spiel somit wieder spannend machte (68.). Auf der Gegenseite verpasste der ebenfalls eingewechelte Eze die sofortige Antwort (70.).

Die Hoffnung auf ein Remis oder gar mehr währte nach dem Anschlusstreffer etwa eine Viertelstunde bei den Schotten. Dann aber blitzte wieder die individuelle Klasse der Southgate-Elf auf. Bellingham steckte schnörkellos durch zu Kane, der trocken zum 3:1-Endstand vollendete (81.).

Somit muss sich Schottland erstmals seit sechs Heimspielen wieder geschlagen geben. England bleibt auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen gegen seinen Rivalen. Weiter geht es für die Three Lions am Freitag, 13. Oktober (20.45 Uhr), mit einem Heimspiel gegen Kroatien. Die Schotten gastieren tags zuvor (ebenfalls 20.45 Uhr) in Spanien.