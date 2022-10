Bayreuths Kolbe: "Wir sind in der Liga angekommen"

Der Trend der SpVgg Bayreuth ist positiv. Der erste Auswärtssieg sorgte für eine angeschlagene Stimme beim Trainer und ausgelassene Stimmung im Mannschaftsbus. Der Schwung soll nun mitgenommen werden in die anstehenden "Sechs-Punkte-Spiele".

Bayreuths Keeper Sebastian Kolbe (li.) in Aktion gegen Marvin Pourié. IMAGO/Eibner

Im fünften Anlauf machte die SpVgg in Meppen (1:0) den ersten Auswärtssieg nach dem Aufstieg klar. Ein Gefühl, das die Bayreuther lange nicht kannten. 2021/22 verloren die Oberfranken von 19 Auswärtsspielen nur eines, und das war, weil sie schon aufgestiegen waren, bedeutungslos.

"Wahnsinn! Ein richtig geiles Gefühl", strahlte der immer stärker werdende Torwart Sebastian Kolbe (kicker-Note 2,0 und zweite Berufung in die Elf des Tages) und meinte: "Wir haben jetzt drei Spiele nicht verloren und sind in der Liga angekommen."

Auf der Rückfahrt nach Bayreuth werde erst einmal "die erste Tankstelle angefahren", sagte Kolbe und ergänzte: "Das geht auf den Coach. Wir haben acht Stunden Zeit, ein paar Bier werden es schon werden."

Trainer Thomas Kleine widersprach nicht. Seine Stimme war hörbar angeschlagen, als er bei "MagentaSport" seine Mannschaft für ein "sehr gutes Auswärtsspiel" lobte. "Ich finde, das Wichtige ist, dass wir uns das absolut verdient haben", meinte er. Sein einziger Kritikpunkt: "Wir haben es verpasst, das 2:0 zu machen, und so wird es hintenraus nochmal richtig eng."

Es zeigte sich wieder, dass der SpVgg offensiv ein echter Knipser fehlt. Kein einziges Mal trafen die Altstädter in dieser Saison doppelt, weshalb neben Kolbe und der Defensive, die nur gegen Saarbrücken (0:6) und in Wiesbaden (1:4) komplett enttäuschte, immer etwas Glück nötig war, um zu punkten.

Kolbe ist sich dennoch sicher: "Wenn wir weiterhin unsere Leistung so abrufen, dann werden wir auch unsere Punkte holen." Sein Trainer zeigte sich ebenfalls optimistisch und verwies auf die Entwicklung in den letzten drei Spielen. "Das war der richtige Moment", sagte Kleine mit Blick auf die anstehenden "Sechs-Punkte-Spiele" gegen Verl (Tabllen-13.) und in Halle (17.).